Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ανακοίνωσε τη δημιουργία Ανατολικής Φρουράς - Πώς ενισχύει την Ανατολική Ευρώπη

Ένα γερμανικό άρμα μάχης στέκεται μπροστά από τον καθεδρικό ναό πριν από τα επίσημα εγκαίνια μιας γερμανικής ταξιαρχίας για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ στο κέντρο του Βίλνιους της Λιθουανίας, Πέμπτη 22 Μαΐου 2025.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την εκκίνηση της επιχείρησης «Eastern Sentry» με στόχο την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας απέναντι στις αυξανόμενες ρωσικές προκλήσεις. Ο Γενικός Γραμματέας, Μάρκ Ρούτε, τόνισε ότι η Συμμαχία «δεν θα επιτρέψει σε ρωσικά drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο των συμμάχων» και υπογράμμισε ότι η αποστολή θα περιλαμβάνει δυνάμεις και μέσα από Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

Η «Eastern Sentry» θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα της «Baltic Sentry», με φρεγάτες, αεροσκάφη και drones να επιτηρούν τον εναέριο και θαλάσσιο χώρο. Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR), στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, ανέφερε ότι θα δοκιμαστούν νέες τεχνολογίες, όπως συστήματα αντι-drone και προηγμένοι αισθητήρες.

Στόχος, όπως είπε, είναι μια «ευέλικτη και ολοκληρωμένη αποστολή», που θα καλύπτει από τις χώρες της Βαλτικής έως τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Γερμανική ενίσχυση με Eurofighter και Patriot

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τα μαχητικά Eurofighter που επιχειρούν στην Πολωνία, από δύο σε τέσσερα, ενώ παρατείνεται η παρουσία της ομάδας ετοιμότητας στη βάση Λάαγκε έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα, το Βερολίνο συνεχίζει να συνεισφέρει με συστοιχίες Patriot και συμμετοχή στις πτήσεις επιτήρησης.

Γαλλική και δανική συμμετοχή

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την αποστολή τριών μαχητικών Rafale για την ενίσχυση της πολωνικής αεράμυνας. Όπως τόνισε, «η Γαλλία δεν θα υποκύψει στις απόπειρες εκφοβισμού της Ρωσίας». Δύο F-16 και μία φρεγάτα αποστέλλει και η Δανία, στο πλαίσιο της κοινής αποστολής.

Η πολωνική αντίδραση και οι προσδοκίες από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, σε δηλώσεις του από το Κίεβο, τόνισε ότι η Βαρσοβία περιμένει πιο σκληρή στάση από την Ουάσινγκτον, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το περιστατικό. «Δεν πιστεύουμε σε 20 λάθη μέσα σε ένα βράδυ. Η αεροπορική μάχη κράτησε επτά ώρες. Επτά ώρες δεν είναι λάθος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σικόρσκι επεσήμανε ότι η Πολωνία δεν θα μπει σε απευθείας διάλογο με τη Μόσχα, κατηγορώντας τη Ρωσία για «υβριδικό πόλεμο» και «συστηματικές υπεκφυγές».

Το χρονικό των παραβιάσεων

Η ένταση κορυφώθηκε την Τετάρτη, όταν η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones με την υποστήριξη αεροσκαφών του ΝΑΤΟ. Ήταν η πρώτη φορά στον πόλεμο της Ουκρανίας που μέλος της Συμμαχίας άνοιξε πυρ κατά ρωσικών στόχων.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, σημειώθηκαν τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, ενώ ορισμένα drones προήλθαν από τη Λευκορωσία. Τέσσερα πολωνικά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων δύο στη Βαρσοβία, έκλεισαν προσωρινά. Στην αποστολή συμμετείχαν και ολλανδικά F-35.