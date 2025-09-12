Ρούτε: Οι ρωσικοί πύραυλοι χρειάζονται 5 λεπτά περισσότερο για φτάσουν στη Μαδρίτη

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέδωσε σαφή προειδοποίηση στον Πέδρο Σάντσεθ σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, ανακοινώνοντας μια νέα στρατιωτική πρωτοβουλία με την ονομασία Ανατολική Φρουρά, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς της Συμμαχίας μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο την περασμένη Τετάρτη.

Στη συνέντευξη Τύπου του, στην οποία προειδοποίησε για την αυξανόμενη ένταση στα σύνορα της Ατλαντικής Συμμαχίας, απηύθυνε μια προειδοποίηση που δεν πέρασε απαρατήρητη: αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες σχετικά με ρωσικές εισβολές στον εναέριο χώρο των χωρών-μελών, ο κορυφαίος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ εξέδωσε μια προειδοποίηση που ο Πέδρο Σάντσεθ πρέπει να λάβει υπόψη:

«Οι ρωσικοί πύραυλοι χρειάζονται μόνο πέντε λεπτά περισσότερο για να φτάσουν στη Μαδρίτη απ' ό,τι στο Ταλίν. Αυτή δεν είναι μια μακρινή απειλή για την Ανατολική Ευρώπη. Είναι ένας κίνδυνος που μας επηρεάζει όλους εξίσου».

Πίσω από αυτή την προειδοποίηση βρίσκεται η απαίτηση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ να διαθέσει η Ισπανία το 5% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες, κάτι που η κυβέρνηση Σάντσες έχει επανειλημμένα αρνηθεί να κάνει.

Επιστρέφοντας στη ρωσική απειλή προς την Πολωνία, ο Ρούτε δήλωσε: «Σήμερα πρέπει να μοιραστώ ανησυχητικές πληροφορίες που επιβεβαιώνουν αυτό που πολλοί από εμάς υποψιαζόμασταν: Η Ρωσία όχι μόνο παραβίασε τον εναέριο χώρο χωρών όπως η Εσθονία και η Πολωνία, αλλά επέκτεινε επίσης αυτές τις εισβολές σε περισσότερα έθνη του ΝΑΤΟ».

«Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε καταγράψει μη εξουσιοδοτημένες εισβολές στους ουρανούς πάνω από τη Λετονία, τη Λιθουανία , ακόμη και κοντά στη Φινλανδία και τη Ρουμανία . Αυτές δεν είναι απλές συμπτώσεις. Είναι σαφής απόδειξη μιας στρατηγικής εκφοβισμού που αποσκοπεί στη δοκιμή της αποφασιστικότητάς μας», δήλωσε σοβαρά ο Ρούτε, κρατώντας ψηλά απόρρητα έγγραφα που υποστήριζαν τους ισχυρισμούς του».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας τόνισε την ανάγκη για μια συλλογική και ενιαία αντίδραση. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτές τις παραβιάσεις να γίνουν η νέα κανονικότητα. Το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει την επαγρύπνησή του και την αποτροπή του. Κάθε εισβολή αποτελεί υπενθύμιση ότι η ασφάλεια ενός μέλους είναι η ασφάλεια όλων».

Σε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή στιγμή κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην έδρα του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε χρησιμοποίησε την προαναφερθείσα χρονική αναλογία για να δείξει τη διασύνδεση της Συμμαχίας: «Οι ρωσικοί πύραυλοι χρειάζονται μόνο πέντε λεπτά περισσότερο για να φτάσουν στη Μαδρίτη από ό,τι στο Ταλίν. Αυτή δεν είναι μια μακρινή απειλή για την Ανατολική Ευρώπη. Είναι ένας κίνδυνος που μας επηρεάζει όλους εξίσου. Από την εσθονική πρωτεύουσα έως την ισπανική πρωτεύουσα, ο χρόνος πτήσης είναι ελάχιστος και γι' αυτό πρέπει να ενεργούμε με την ίδια επείγουσα ανάγκη παντού. Το ΝΑΤΟ δεν είναι μια γεωγραφική συμμαχία, αλλά μια υπόσχεση αμοιβαίας άμυνας», ήταν η προειδοποίησή του, και ο Σάντσες πρέπει να την λάβει υπόψη.

Ο Ρούτε ολοκλήρωσε τη συνέντευξη Τύπου του προτρέποντας τους παγκόσμιους ηγέτες να αυξήσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να επενδύσουν σε προηγμένες πυραυλικές άμυνες. «Ο καιρός του εφησυχασμού τελείωσε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της κοινής μας επικράτειας», δήλωσε, λαμβάνοντας χειροκροτήματα από τους παρόντες διπλωμάτες.

