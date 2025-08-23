Ρούτε και Μακρόν βάζουν τον Ερντογάν στο Ουκρανικό

Δυναμική… επαναφορά της Τουρκίας στην Δύση - Το τηλεφώνημα Ρούτε στον Ερντογάν της «αναγνωρίζει» ρόλο στο Ουκρανικό - Ρόλο που η Τουρκία επιθυμεί διακαώς. Είχε προηγηθεί και δημόσιο άνοιγμα του Μακρόν.

Κώστας Τσιτούνας

Ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron χαιρετίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Mark Rutte, δεξιά, και τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Dick Schoof, αριστερά, κατά τη διάρκεια της επίσημης υποδοχής στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, Ολλανδία, Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025.

AP
Οι εξελίξεις στη διπλωματική σκακιέρα με αφορμή το Ουκρανικό ζήτημα δεν είναι μόνο ραγδαίες αλλά προκαλούν και έντονη ανησυχία. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε φαίνεται πως βάζει στο παιχνίδι από την πίσω πόρτα τον Ερντογάν και τον καθιστά περιφερειακό παίχτη. Δυναμικά στην πολιτική σκακιέρα της Δύσης ξαναμπαίνει ύστερα από το πάγωμα των τελευταίων ετών, πράγμα που φαίνεται να επισημοποιεί και η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία διαβάστηκε ως ηχηρό μήνυμα ότι οι σύμμαχοι θέλουν την Τουρκία να παραμείνει σε στενό συντονισμό με τη Συμμαχία.

Έτσι τουλάχιστον ανέγνωσε η Deutsche Welle την προχθεσινή επικοινωνία η οποία, όπως σημειώνεται στην ανταπόκριση έγινε με πρωτοβουλία του κ. Ρούτε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, που επικαλείται το ρεπορτάζ, ο κ. Ρούτε δήλωσε στον Τούρκο Πρόεδρο ότι η Τουρκία, ως ένας ισχυρός σύμμαχος για περισσότερο από 70 χρόνια, προσφέρει «ανεκτίμητες προσφορές στην κοινή μας ασφάλεια, έχει βασικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας και παραμένει ένα από τα σημαντικά μέλη του ΝΑΤΟ», Ρούτε και Ερντογάν υπογράμμισαν τον «σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας, που συνδέεται με τις εξελίξεις στη Ρωσία.

Ξεπαγώνουν οι σχέσεις με την Δύση

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πιο ενδιαφέρον ήταν η ανακοίνωση του Ρούτε ότι η Συμμαχία θα πραγματοποιήσει την ετήσια σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, τον Ιούλιο του 2026, στο προεδρικό συγκρότημα.

Η επιλογή της τουρκικής πρωτεύουσας ως τόπου διεξαγωγής της συνόδου κορυφής του επόμενου έτους στέλνει ένα μήνυμα αποκατάστασης των σχέσεων Δύσης και Τουρκίας, ύστερα από την καθυστέρηση της Άγκυρας επί περίπου 20 μήνες μεταξύ 2021 και 2023 να εγκρίνει την είσοδο της Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, με το δικαιολογητικό ότι ανέχονταν την παρουσία Κούρδων ακτιβιστών στο έδαφός τους.

Και φυσικά ο Τούρκος πρόεδρος είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στη Συμμαχία με την αγορά των ρωσικών S400 το 2019. Όμως οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται σε επίπεδο συνεννόησης, παρά αντιπαράθεσης, και το θέμα των S400 δεν φαίνεται να απασχολεί πλέον το ΝΑΤΟ.

«Ο αγαπητός μου φίλος Μακρόν»

Ενδεικτική της αναβαθμισμένης θέσης της Τουρκίας στη Δύση είναι και η δήλωση Μακρόν, ότι υποστηρίζει μια διευρυμένη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη με την Ευρώπη και την Τουρκία, μετά από μια πιθανή τριμερή συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν, του προέδρου Ζελένσκι και του προέδρου Τραμπ.

Η απάντηση της Τουρκίας ήρθε άμεσα από τον Τούρκο αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ: «Εάν οι ενδιαφερόμενες πλευρές συναντηθούν απευθείας το επόμενο διάστημα, οι διπλωματικές προσπάθειες θα αποκτήσουν νέα διάσταση», είπε.

«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη με όλες μας τις δυνάμεις». Αξίζει να σημειωθεί πως Γαλλία και Τουρκία έχουν ξεκινήσει να αμβλύνουν τις διαφορές τους προσβλέποντας σε στενή συνεργασία σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα της αμυντικής βιομηχανίας, στην οποία η Τουρκία έχει να επιδείξει εγχώρια δυναμική.

Σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία επίσης έγινε με πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου, ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε τον Μακρόν «αξιότιμο φίλο του» και δήλωσε ότι οι δυο τους συμφώνησαν να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών τους.

«Ο αγαπητός μου φίλος Μακρόν και εγώ συμφωνήσαμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας», είπε ο Ερντογάν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συζήτηση θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τα δύο έθνη. «Η Τουρκία» είπε ο πρόεδρος Ερντογάν «αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τη Γαλλία και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την προώθηση των σχέσεων σε πολλούς τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία».

