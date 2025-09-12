Ρούτε: Το ΝΑΤΟ στέλνει «ανατολική φρουρά» στα σύνορα με τη Ρωσία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη τύπου στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Virginia Mayo)

Το ΝΑΤΟ δρομολογεί την επιχείρηση «Eastern Sentry», η οποία σημαίνει ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς υπό το φως του περιστατικού με το UAV στην Πολωνία, δήλωσε την Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Το ΝΑΤΟ δρομολογεί το πρόγραμμα Eastern Sentry για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας κατά μήκος της ανατολικής πλευράς. Αυτή η στρατιωτική δραστηριότητα θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνει διάφορους συμμαχικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον επικεφαλής διοικητή του ΝΑΤΟ για την Ευρώπη, Αλεξούς Χρίνκιεβιτς.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι η επιχείρηση θα περιλαμβάνει επίσης "στοιχεία για την αντιμετώπιση ειδικών προκλήσεων που σχετίζονται με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών".

