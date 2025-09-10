Η Ευρώπη εμπρός σε «βάραθρο ανεξέλεγκτης βίας» - Δραματική προειδοποίηση του ΟΗΕ

Αστυνομία και στρατιωτική αστυνομία ασφαλίζουν τμήματα ενός κατεστραμμένου UAV που καταρρίφθηκε από τις πολωνικές αρχές σε μια τοποθεσία στο Wohyn της Πολωνίας, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 (AP Photo).

«Υπάρχει κίνδυνος να εισέλθουμε σε μια ανεξέλεγκτη σύρραξη, ασύλληπτων διαστάσεων», προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, χαρακτηρίζοντας «σοβαρότατο» το περιστατικό με τα ρωσικά drones στην Πολωνία. Από τη Σλοβενία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, έκανε λόγο για «οριακό σημείο» με κίνδυνο διολίσθησης «σε βάραθρο ανεξέλεγκτης βίας», ενώ επέκρινε και τις «απειλητικές δηλώσεις του Κρεμλίνου» προς ευρωπαϊκές χώρες.

«Πραγματικός κίνδυνος διάχυσης της σύγκρουσης»

Λίγο αργότερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω του εκπροσώπου του Στεφάν Ντουζαρίκ, υπογράμμισε τον «πραγματικό κίνδυνο» εξάπλωσης της σύγκρουσης πέρα από τα ουκρανικά σύνορα. Το επεισόδιο, όπως σημειώθηκε, αναδεικνύει τον περιφερειακό αντίκτυπο του πολέμου και την ανάγκη αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης.

Πριν από λίγο ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με μοναδικό θέμα τη χθεσινή επιδρομή σμήνους drones στην Πολωνία. Δείγμα της έντασης η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή. Η στάση που θα επιλέξει ο Αμερικανός πρόεδρος, που όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει συνομιλεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και για την Ουκρανία, είναι πιθανόν ο παράγοντας που θα καθορίσει τι θα συμβεί στην συνέχεια.

Τι κατήγγειλε η Πολωνία

Οι δηλώσεις πάντως τόσο του Ιταλού προέδρου όσο και του Γ.Γ. του ΟΗΕ, αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την κατάσταση που επικρατεί μετά την χθεσινοβραδινή παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones. Η Βαρσοβία κάνει λόγο για 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της και θεωρεί ότι τα ρωσικά αεροσκάφη δεν «παρέπεσαν». Όπως χαρακτηριστικά δηλώθηκε από πλευράς της και άλλη φορά ένα ή δύο drones έχουν μπει στον εναέριο χώρο τους, όμως ο αριθμός των 19 drones δείχνει κατ' αυτούς σχεδιασμό. Ειδικά, αφού δύο επιθετικά UAV εντοπίστηκαν συντριμμένα κοντά στη Βαρσοβία, ενώ ένα άλλο συνετρίβη σε στρατιωτική βάση στο Nowe Miasto nad Pilicą.

Τοποθεσίες που έχουν βρεθεί ρωσικά drones στην Πολωνία BNO News

Ζημιές καταγράφηκαν σε στέγη κατοικίας στο Wyryki, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.

Μια κατεστραμμένη στέγη ενός σπιτιού, αφού ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στην Ουκρανία, στο Wyryki κοντά στο Λούμπλιν της Πολωνίας, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Ενεργοποίηση του άρθρου 4 και μέτρα αποτροπής

Η κυβέρνηση της Πολωνίας, νωρίτερα σήμερα επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας διαβουλεύσεις για την απειλή κατά της ασφάλειάς της. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες και τον γ.γ. της Συμμαχίας, αναφέροντας συγκεκριμένες προτάσεις ενίσχυσης αεράμυνας. Παράλληλα υπεγράφη διάταγμα για προσωρινό κλείσιμο των συνόρων με τη Λευκορωσία από τις 12 Σεπτεμβρίου.

Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Η ρωσική διάψευση και ο ρόλος της Λευκορωσίας

Η Μόσχα από την πλευρά της απορρίπτει τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν της προσκομίστηκαν αποδείξεις ρωσικής προέλευσης των UAV, ενώ κατηγορεί την Πολωνία για «κλιμάκωση». Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε νωρίτερα ότι όχι μόνον δεν είχε στόχους εντός Πολωνικού εδάφους αλλά και ότι είναι ανοιχτό σε διαβουλεύσεις με την Πολωνική πλευρά, προκειμένου να υπάρξουν διευκρινήσεις.

Από το Μινσκ, ανώτατος αξιωματικός υποστήριξε ότι η Λευκορωσία προειδοποίησε Πολωνία και Λιθουανία για «άγνωστα αεροσκάφη» που έχασαν την πορεία τους λόγω ηλεκτρονικού πολέμου. Ένα σενάριο το οποίο ήδη από χθες το βράδυ διακινείται στα Μέσα Κοινωνικης Δικτύωσης σε λογαριασμούς OSINT (Open Source Intelligence). Η Πολωνία πάντως από πλευρά της, έχει προχωρήσει σε κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία.

Αντίδραση ΝΑΤΟ - ΕΕ

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του εδάφους της Συμμαχίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατήγγειλε «απερίσκεπτη ενέργεια» της Ρωσίας, ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι ο Καναδάς στέκεται στο πλευρό της Πολωνίας. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας έκανε λόγο για απόπειρα του Βλαντιμίρ Πούτιν να «δοκιμάσει την ενότητα» της Δύσης.

Ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας John Healey, τρίτος αριστερά, ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας Guido Crosetto, δεύτερος δεξιά, ο Διευθυντής Διεθνούς Πολιτικής Ασφάλειας της Πολωνίας Marcin Kazmierski, δεξιά, ο Υφυπουργός Άμυνας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας Jens Ploetner, δεύτερος αριστερά, και η Alice Rufo, γενική διευθύντρια διεθνών σχέσεων και στρατηγικής του γαλλικού υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων, αριστερά, απευθύνονται στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της Ομάδας των Πέντε (Ε5), της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας, στο Woolwich του Λονδίνου, την Τετάρτη, Σεπτεμβρίου. 10, 2025 AP

Από τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε στο Truth Social με το κρυπτικό «Here we go», την ώρα που η αμερικανική διπλωματία επαναβεβαίωνε τη δέσμευση στο Άρθρο 5.

Ουκρανικά αιτήματα και ευρωπαϊκή στήριξη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας και αύξηση της κοινής χρηματοδότησης για drones αναχαίτισης, προσφέροντας βοήθεια και τεχνογνωσία στην Πολωνία. Η Ουκρανία έλαβε 1 δισ. ευρώ από την ΕΕ μέσω του προγράμματος ERA, με πόρους από τα έσοδα παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

I spoke with Prime Minister of Poland @donaldtusk, Prime Minister of the UK @Keir_Starmer, President of the Council of Ministers of Italy @GiorgiaMeloni, and @SecGenNATO Mark Rutte.



Of course, first and foremost, we discussed the Russian drones launched against Ukraine last… pic.twitter.com/EQbyCagxgX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025

Οι διαβουλεύσεις του ΝΑΤΟ βάσει άρθρου 4 κατά πάσα θα καθορίσουν το εύρος των μέτρων που θα ληφθούν, με κάποια από αυτά να είναι η ενίσχυση αντιαεροπορικής άμυνας στην ανατολική πτέρυγα, ο διαμοιρασμός πληροφοριών και πιθανές συλλογικές ενέργειες, την ίδια στιγμή που κάποιες πιο ... ριζοσπαστικές φωνές ζητούν ακόμη και την κήρυξη του εναέριου χώρου της Ουκρανίας σε No Fly Zone. Η Πολωνία πάντως όπως τονίσθηκε έχει ήδη λάβει προσφορές από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της αεραμυνάς της.

