Πολωνία: Θέλει πυρηνικά όπλα - Πώς σκοπεύει να τα αποκτήσει σε συνεργασία με τη Γαλλία

Ο πρόεδρος της Πολωνίας Καρόλ Ναβρότσκι δηλώνει έτοιμος να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «nuclear sharing» και στηρίζει τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία

Newsbomb

Πολωνία: Θέλει πυρηνικά όπλα - Πώς σκοπεύει να τα αποκτήσει σε συνεργασία με τη Γαλλία

Ο Πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι θέλει η χώρα του να έχει πυρηνικά όπλα.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Καρόλ Ναβρότσκι, εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφος της χώρας του, υπογραμμίζοντας ότι η Βαρσοβία υπολογίζει στη συνεργασία με τη Γαλλία. Όπως μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο LCI, ο Ναβρότσκι τόνισε πως «η Πολωνία πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων».

«Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, πιστεύω ότι η χώρα μας πρέπει να συμμετέχει στο πρόγραμμα nuclear sharing. Η Πολωνία οφείλει να διαθέτει δικές της πυρηνικές δυνατότητες, ενεργειακές, πολιτικές και στρατιωτικές. Η συνεργασία μας με τη Γαλλία βασίζεται ακριβώς σε αυτή την προοπτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα της ασφάλειας

Ο Πολωνός πρόεδρος επεσήμανε ότι η συμμετοχή σε ένα τέτοιο σχέδιο αφορά άμεσα την εθνική ασφάλεια: «Θέλω να κάνω ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσω την ασφάλεια της Πολωνίας», είπε. Παράλληλα αναγνώρισε ότι ίσως είναι νωρίς για οριστικές αποφάσεις, ωστόσο ξεκαθάρισε πως, αν χρειαστεί να τοποθετηθεί, θα απαντήσει ξεκάθαρα υπέρ της ένταξης της Πολωνίας στο nuclear sharing.

Η στάση της Γαλλίας

Η Γαλλία έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης των δικών της πυρηνικών όπλων στο έδαφος ευρωπαϊκών συμμάχων, προκειμένου να καλύψει πιθανό κενό σε περίπτωση απομάκρυνσης του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου από την Ευρώπη. Η συζήτηση αυτή αναμένεται να ενταθεί, καθώς η Βαρσοβία δείχνει πρόθυμη να αναλάβει ενεργό ρόλο στον πυρηνικό σχεδιασμό της Δύσης, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: «Φρικτό έγκλημα» η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - «Απειλή για όλους μας» αλλά και επίθεση στον Τραμπ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα επισκεφτεί ο Μητσοτάκης στη Λήμνο

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα, φέτος το καλοκαίρι

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Επεκτείνονται οι διαδηλώσεις της Gen Z στην Ασία: Μαζικές διαμαρτυρίες για δωρεάν αυτοκίνητα σε βουλευτές στο Ανατολικό Τιμόρ

17:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια πριν το Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα, συνελήφθησαν 19 Ιταλοί

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πέρασε από το… χωράφι του Αιγάλεω με Πιερό!

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Έκλεισε στις 2.019,26 μονάδες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Θέλει πυρηνικά όπλα - Πώς σκοπεύει να τα αποκτήσει σε συνεργασία με τη Γαλλία

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «Απόδραση» στο 93ο λεπτό για τον Άρη – Στην ισοπαλία έμειναν Κηφισιά, Αστέρας AKTOR

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 55χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο» απαντά η οικογένεια

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τραμπ και βασιλική οικογένεια ανταλλάσσουν δώρα - Τσάντα Anya Hindmarch, καρφίτσα Tiffany

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Αντιμέτωπος με κατηγορίες απόπειρας πραξικοπήματος ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος Γκεοργκέσκου

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ πρειδοποιεί ότι τυχόν κυρώσεις της ΕΕ εναντίον του θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Ληστεία - μαμούθ» στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Έκλεψαν 600.000 ευρώ σε χρυσό

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

16:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Ντέσερς η ενδεκάδα

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήματα μόδας από τη Μελάνια Τραμπ: Για δεύτερη φορά με καπέλο που κλέβει την παράσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Τραμπ «έσπασε» το βασιλικό πρωτόκολλο - Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πέρασε από το… χωράφι του Αιγάλεω με Πιερό!

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες - «Μου έδιναν 100 ευρώ για να βάζω τις φωτιές»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Γκόγκα Λεντιάν που είχε πέσει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ