Πολωνία: Θέλει πυρηνικά όπλα - Πώς σκοπεύει να τα αποκτήσει σε συνεργασία με τη Γαλλία

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Καρόλ Ναβρότσκι, εξέφρασε ανοιχτά τη στήριξή του στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφος της χώρας του, υπογραμμίζοντας ότι η Βαρσοβία υπολογίζει στη συνεργασία με τη Γαλλία. Όπως μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο LCI, ο Ναβρότσκι τόνισε πως «η Πολωνία πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων».

«Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, πιστεύω ότι η χώρα μας πρέπει να συμμετέχει στο πρόγραμμα nuclear sharing. Η Πολωνία οφείλει να διαθέτει δικές της πυρηνικές δυνατότητες, ενεργειακές, πολιτικές και στρατιωτικές. Η συνεργασία μας με τη Γαλλία βασίζεται ακριβώς σε αυτή την προοπτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα της ασφάλειας

Ο Πολωνός πρόεδρος επεσήμανε ότι η συμμετοχή σε ένα τέτοιο σχέδιο αφορά άμεσα την εθνική ασφάλεια: «Θέλω να κάνω ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσω την ασφάλεια της Πολωνίας», είπε. Παράλληλα αναγνώρισε ότι ίσως είναι νωρίς για οριστικές αποφάσεις, ωστόσο ξεκαθάρισε πως, αν χρειαστεί να τοποθετηθεί, θα απαντήσει ξεκάθαρα υπέρ της ένταξης της Πολωνίας στο nuclear sharing.

Η στάση της Γαλλίας

Η Γαλλία έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης των δικών της πυρηνικών όπλων στο έδαφος ευρωπαϊκών συμμάχων, προκειμένου να καλύψει πιθανό κενό σε περίπτωση απομάκρυνσης του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου από την Ευρώπη. Η συζήτηση αυτή αναμένεται να ενταθεί, καθώς η Βαρσοβία δείχνει πρόθυμη να αναλάβει ενεργό ρόλο στον πυρηνικό σχεδιασμό της Δύσης, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης