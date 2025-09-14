Έρευνα: Απρόθυμοι οι Πολωνοί για εθελοντική στράτευση σε περίπτωση πολέμου

Αστυνομία και στρατιωτική αστυνομία ασφαλίζουν τμήματα ενός κατεστραμμένου UAV που καταρρίφθηκε από τις πολωνικές αρχές σε μια τοποθεσία στο Wohyn της Πολωνίας, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 (AP Photo).

Το πρόσφατο σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Πολωνίας και Ρωσίας, αλλά και η γενικότερη ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος φέρνει στο τραπέζι, την προθυμία ή όχι των πολιτών να εμπλακούν σε αυτόν.

Η πλειοψηφία των Πολωνών λέει όχι στο να προσφερθεί εθελοντικά για στρατιωτική θητεία ή να υποστηρίξει ενεργά τις ένοπλες δυνάμεις εάν ξεσπάσει πόλεμος, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.

Η δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, που πραγματοποιήθηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο Pollster για την εφημερίδα Super Express, διαπίστωσε ότι το 57% των ερωτηθέντων δεν θα υπέγραφε ή δεν θα υποστήριζε τον στρατό σε περίπτωση σύγκρουσης.

Λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο, το 26%, δήλωσε ότι θα προσφερθεί εθελοντικά ή θα υποστηρίξει ενεργά την πολεμική προσπάθεια, ενώ το 17% αρνήθηκε να απαντήσει.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη την Τετάρτη και την Πέμπτη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.020 ενηλίκων σε όλη την Πολωνία, στην σκιά της μαζικής εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της.

Η Βαρσοβία έκανε λόγο για «πράξη επιθετικότητας». Οι πολωνικές και συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέρριψαν μερικά από τα drones, σηματοδοτώντας την πρώτη αμυντική ενέργεια αυτού του είδους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε οποιαδήποτε πρόθεση να χτυπήσει στόχους στο πολωνικό έδαφος και εξέφρασε την προθυμία να συμμετάσχει σε διάλογο με τη Βαρσοβία για το περιστατικό.