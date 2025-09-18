Ρωσία: Η «γιαγιά» τοποθετεί βόμβα κάτω από το αυτοκίνητο Ρώσου επικεφαλής αμυντικής βιομηχανίας

Δύο κορίτσια και ένα αγόρι ανέλαβαν να εκτελέσουν το σχέδιο δολοφονίας - Η βόμβα παραδόθηκε μέσω κρύπτης σε νεκροταφείο

Δύο κορίτσια και ένα αγόρι ανέλαβαν να εκτελέσουν το σχέδιο δολοφονίας - Η βόμβα παραδόθηκε μέσω κρύπτης σε νεκροταφείο
Σχέδιο δολοφονίας του επικεφαλής της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας απέτρεψε η FSB, συλλαμβάνοντας τρία άτομα.

Αξιωματικοί της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας συνέλαβαν δύο κορίτσια και έναν νεαρό άνδρα στην Αγία Πετρούπολη - πράκτορες των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών, που ετοιμάζονταν να ανατινάξουν το αυτοκίνητο του επικεφαλής μιας αμυντικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ήταν πρόκειται για Ρώσους, που δρούσαν υπέρ της Ουκρανίας.

Η FSB έδειξε ένα βίντεο από την κράτηση τριών πρακτόρων των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών.

Οι συλληφθέντες, υπό τις οδηγίες του Ουκρανού επιμελητή τους, πραγματοποίησαν παρακολούθηση του θύματος και παρέδωσαν εκρηκτικό μηχανισμό στον δράστη μέσω κρύπτης σε ένα από τα νεκροταφεία της πόλης.

Δύο κορίτσια ακολούθησαν τον στόχο και ο συνεργός τους ντυμένος «γιαγιά», τοποθέτησε τη βόμβα κάτω από το αυτοκίνητο.

Τα πλάνα δείχνουν τη «γιαγιά» με το πακέτο να πλησιάζει επανειλημμένα το αυτοκίνητο, ψάχνοντας την κατάλληλη στιγμή, το ναρκοθετεί και φεύγει. Μετά τη σύλληψη ομολόγησαν τα πάντα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία εναντίον τους βάσει άρθρων σχετικά με την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης και την παράνομη διακίνηση εκρηκτικών ή εκρηκτικών μηχανισμών.

«Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αγία Πετρούπολη κατέστειλε τις δραστηριότητες ενός δικτύου πρακτόρων των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών, αποτελούμενο από τρεις Ρώσους πολίτες που γεννήθηκαν το 1993, το 1994 και το 2006, που συμμετείχαν στην προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας εναντίον του επικεφαλής μιας από τις επιχειρήσεις του στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος ανατινάζοντας το αυτοκίνητό του χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (IED)», ανέφερε το DSP.

