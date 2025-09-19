Ζελένσκι: «Απαράδεκτη αποσταθεροποίηση» η εισβολή ρωσικών αεροσκαφών στην Εσθονία

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η ρωσική εισβολή στον εναέριο χώρο της Εσθονίας συνιστά ένα νέο απαράδεκτο μέτρο αποσταθεροποίησης από τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό "σκανδαλώδες".

"Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν ξανά τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, αυτή τη φορά στην Εσθονία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η ρωσική αποσταθεροποίηση επεκτείνεται σε νέες χώρες και σε νέες κατευθύνσεις", έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

"Πρόκειται για μια συστηματική εκστρατεία που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ευρώπης, κατά του ΝΑΤΟ, κατά της Δύσης. Και αυτό απαιτεί μια συστηματική απάντηση", δήλωσε ο Ζελένσκι, ζητώντας "ισχυρά μέτρα".

"Απαιτείται ισχυρή δράση, τόσο από κοινού όσο και από τις χώρες μεμονωμένα", τόνισε.

Διαβάστε επίσης