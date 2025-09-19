Όργιο διαφθοράς στην Ουκρανία: Με 8 βίλες και διαμερίσματα στις ΗΠΑ ο πρώην υπουργός Άμυνας

Τα πολυτελή ακίνητα του Ουκρανού πρώην υπουργού Άμυνας αποκάλυψε το Κέντρο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας - Χλευαστικό το ρωσικό σχόλιο για τις αποκαλύψεις 

Όργιο διαφθοράς στην Ουκρανία: Με 8 βίλες και διαμερίσματα στις ΗΠΑ ο πρώην υπουργός Άμυνας
Άλλη μία περίπτωση Ουκρανού αξιωματούχου έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των υποθέσεων διαφθοράς που «βασιλεύει» στις τάξεις των υψηλών κλιμακίων της ουκρανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με το Κέντρο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (AntAC) κατέχει οκτώ ακίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την οργάνωση, τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τρία διαμερίσματα στη Φλόριντα, ένα στη Νέα Υόρκη και τέσσερις βίλες κοντά στο Μαϊάμι. Στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων του 2024, ο Ουμέροφ δήλωσε ότι η σύζυγός του Λέιλα και τα τρία παιδιά τους ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα πολυτελή ακίνητα

akinitaumerov.jpg

Ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στη Φλόριντα εμβαδού 137,4 τετραγωνικών μέτρων χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον Ουμέροφ και τα τρία παιδιά του. Το δεύτερο διαμέρισμα στη Φλόριντα έχει εμβαδόν 134,5 τετραγωνικά μέτρα. Η σύζυγός του εμφανίζεται να διαμένει σε αυτό. Έδωσε αυτή τη διεύθυνση κατά την ανανέωση της άδειας οδήγησης των ΗΠΑ το 2019. Η έκταση του τρίτου διαμερίσματος στη Φλόριντα είναι 450 τετραγωνικά μέτρα, ο πατέρας του πρώην υπουργού, ήταν εγγεγραμμένος εκεί. Το κόστος αυτού του ακινήτου είναι 1,2 εκατομμύρια δολάρια και το ενοίκιο υπολογίζεται σε 7,2 χιλιάδες δολάρια το μήνα.

Στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης υπάρχει ένα διαμέρισμα εμβαδού 90,2 τετραγωνικών μέτρων. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ εγγράφηκε σε αυτή τη διεύθυνση από τις 6 Νοεμβρίου 2015 έως τον Ιούλιο του 2025, ενώ αυτή τη διεύθυνση δηλώνει και ο αδερφός του.

Μια βίλα στη Φλόριντα με εμβαδόν 257,1 τετραγωνικών μέτρων είναι εγγεγραμμένη στη σύζυγό του Λέιλα. Εγγράφηκε σε αυτή τη διεύθυνση από τις 10 Οκτωβρίου 2017 έως τον Ιούλιο του 2025. Ο αριθμός τηλεφώνου της συζύγου είναι συνδεδεμένος με την ίδια διεύθυνση. Η δεύτερη βίλα εμβαδού 167,2 τετραγωνικών μέτρων είναι εγγεγραμμένη στην εταιρεία, από την οποία η σύζυγος του Ουμέροφ λαμβάνει εισόδημα άνω του ενός εκατομμυρίου εθνικού νομίσματος ετησίως. Ανακαλύφθηκε επίσης μια άλλη βίλα, για την οποία είναι εγγεγραμμένος ο αριθμός της εταιρείας του αδερφού του. Η τρίτη βίλα στη Φλόριντα έχει έκταση 212 τετραγωνικών μέτρων και ανήκει επίσης στον αδερφό του Ουμέροφ.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας δεν σχολίασε τις πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία του αρχηγού, αναφερόμενο στην ασφάλεια της οικογένειάς του.

Αλλά επεσήμαναν ότι μέρος της περιουσίας δεν χρησιμοποιείται πλέον από τον Ουμέροφ ή τα μέλη της οικογένειάς του.

Το καυστικό σχόλιο Ζαχάροβα

zaxarova.jpg

Οι αποκαλύψεις, δεν έμειναν ασχολίαστες από τη ρωσική πλευρά με τη Μαρία Ζαχάροβα να κάνει καυστικό σχόλιο στο κανάλι της στο Telegram.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών χλεύασε τους «υπερασπιστές της Ευρώπης» μετά τη δημοσίευση στοιχείων για την ακίνητη περιουσία του Ρουστέμ Ουμέροφ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έβγαλαν ένα ωραίο κέρδος από την "υπεράσπιση της Ευρώπης από τον επιτιθέμενο" έγραψε χαρακτηριστικά.

