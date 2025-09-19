ΗΠΑ: Δημοκρατικοί κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι επιτρέπει στην Κίνα πρόσβαση σε ρωσικό LNG

Δημοκρατικοί γερουσιαστές κατηγόρησαν σήμερα την κυβέρνηση Τραμπ ότι αφήνει την Κίνα να αγοράζει ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ενισχύοντας έτσι τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Οι γερουσιαστές ζήτησαν από τις αρμόδιες αρχές να επαναφέρουν στοχευμένες κυρώσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών προμηθειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απογοήτευση για την αποτυχία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να κλείσει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά απέφυγε να επιβάλει άμεσες κυρώσεις σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες κατά τη δεύτερη θητεία του. Αντίθετα, επέβαλε πρόσθετους δασμούς 25% σε εισαγόμενα προϊόντα από την Ινδία που συνδέονται με ρωσικό πετρέλαιο.

Το έργο Arctic LNG 2 της Ρωσίας, που ξεκίνησε στα τέλη του 2023, έχει καθυστερήσει λόγω έλλειψης δεξαμενόπλοιων και προηγούμενων κυρώσεων, και διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2024. Από τον Αύγουστο έχουν φορτωθεί περίπου έξι δεξαμενόπλοια LNG, εκ των οποίων τέσσερα έχουν σταλεί στην Κίνα.

Σε επιστολή τους προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, οι γερουσιαστές ανέφεραν ότι η αδυναμία επιβολής κυρώσεων και η ελεύθερη πρόσβαση της Κίνας στη ρωσική ενέργεια υπονομεύουν τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου και δίνουν στη Ρωσία δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Τα υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα για σχόλιο. Οι γερουσιαστές ζήτησαν απαντήσεις έως την 1η Οκτωβρίου, περιλαμβανομένων πληροφοριών για ενδεχόμενες νέες κυρώσεις και μέτρα για την αποτροπή άλλων μεγάλων αγοραστών από την αγορά ρωσικού LNG.