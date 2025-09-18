Τραμπ: Διαφωνία με Στάρμερ για Παλαιστίνη - Τι είπε για μεταναστευτικό και το «μπέρδεμα» με Αλβανία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, δημοσιογράφος του BBC ρώτησε τους δύο σχετικά με τα σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και για τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη στη Γάζα.

Ο Στάρμερ απάντησε ότι συμφωνεί με τον Αμερικανό πρόεδρο στην ανάγκη για ειρήνη και έναν «οδικό χάρτη» εξόδου από την κρίση, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στη Γάζα «αφόρητη». Τόνισε επίσης ότι οι Ισραηλινοί όμηροι «κρατούνται για πολύ μεγάλο διάστημα και πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι», ενώ υπογράμμισε ότι περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάσει στην περιοχή.

Ο Τραμπ πάντως από την πλευρά του ζήτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, λέγοντας: «Θέλω να αφεθούν τώρα. Όχι αύριο, ούτε σταδιακά». Θύμισε ότι η κυβέρνησή του στο παρελθόν είχε πετύχει την απελευθέρωση αρκετών αιχμαλώτων, οι οποίοι του είχαν μιλήσει για τη «σοκαριστική» μεταχείρισή τους από τη Χαμάς.

«Πρέπει να θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου, μια από τις πιο βίαιες ημέρες στην παγκόσμια ιστορία», είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι σε αυτό το σημείο έχει μια «διαφωνία με τον πρωθυπουργό», αν και τόνισε πως πρόκειται για «μία από τις ελάχιστες» μεταξύ τους.

Το μεταναστευτικό με έκανε να κατέβω υποψήφιος

Σε ερώτηση για την παράνομη μετανάστευση, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για πλήρη αποτυχία φύλαξης των συνόρων. Υποστήριξε ότι «εκατομμύρια άνθρωποι έμπαιναν ανεξέλεγκτα, ανάμεσά τους κρατούμενοι και μέλη συμμοριών από παντού».

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω», σημείωσε, εξηγώντας ότι η κατάσταση αυτή υπήρξε και ένας από τους βασικούς λόγους που αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος. Επανέλαβε μάλιστα τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020, οι οποίες «νοθεύτηκαν».

Ο Κιρ Στάρμερ αντέτεινε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συνάψει σειρά συμφωνιών συνεργασίας με άλλες χώρες, καθώς «πρόκειται για πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη». Αναφέρθηκε και στη συμφωνία «ένας μέσα, ένας έξω» με τη Γαλλία για τις επιστροφές μεταναστών.

Ο Πούτιν με απογοήτευσε - Χάνει στρατιώτες σε υψηλότερο ρυθμό από τους Ουκρανούς

Ο Τραμπ, ερωτηθείς για την πρόσφατη τοποθέτησή του ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον «απογοήτευσε», απάντησε ότι «σκοτώνει πολλούς ανθρώπους» και πως οι Ρώσοι στρατιώτες «χάνονται σε υψηλότερο ρυθμό από τους Ουκρανούς». Επανέλαβε ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήταν πρόεδρος, εκτιμώντας ότι έχουν «πεθάνει εκατομμύρια».

«Οι στρατιώτες σκοτώνονται σε επίπεδα που δεν κανείς δεν έχει ξαναδεί από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Νιώθω υποχρέωση να το διευθετήσω», πρόσθεσε. Θύμισε, μάλιστα, συνομιλία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία είχε εκφράσει τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορούσε να οδηγήσει σε Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και τι ντροπή θα ήταν», υπογράμμισε.

Ο Στάρμερ, παίρνοντας τον λόγο, είπε ότι πρέπει να ενταθεί η πίεση προς τον Πούτιν, σημειώνοντας ότι «μόνο όταν ο πρόεδρος (σ.σ. Τραμπ) του ασκεί πίεση δείχνει διάθεση να υποχωρήσει». Αναφέρθηκε και στις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και στο Βρετανικό Συμβούλιο στο Κίεβο, λέγοντας: «Αυτές δεν είναι ενέργειες ανθρώπου που θέλει ειρήνη».

Μπέρδεμα με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν

Μιλώντας για τις διεθνείς συγκρούσεις, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έβαλε τέλος στον πόλεμο Αρμενίας–Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, λέγοντας ότι είχε φέρει τους δύο ηγέτες στον Λευκό Οίκο για να υπογράψουν δέσμευση ειρήνης.

Ωστόσο, στην τοποθέτησή του αποκάλεσε την Αρμενία «Αλβανία» και το Αζερμπαϊτζάν «Αμπερμπαϊτζάν», σε ένα ακόμη γλωσσικό ολίσθημα - το τρίτο μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Αντίφα: Θα πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις λέει ο Στάρμερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα τα ξημερώματα σε ανάρτηση ότι σκοπεύει να χαρακτηρίσει την Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση. Το κίνημα, που σύμφωνα με ειδικούς δεν διαθέτει σαφή ηγετική δομή ή ιεραρχία, έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Τραμπ επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια.

Ερωτηθείς αν θα εξετάσει αντίστοιχη απόφαση, ο Κιρ Στάρμερ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση: «Προφανώς θα λάβουμε τις δικές μας αποφάσεις. Δεν θέλω να σχολιάσω τις αποφάσεις του προέδρου, αλλά εμείς αποφασίζουμε ανεξάρτητα», είπε.

«Περηφάνια μου ότι η Βρετανία γιορτάζει όλες τις θρησκείες»

Στη συνέχεια, ο Τραμπ έδωσε τον λόγο σε δημοσιογράφο ο οποίος ρώτησε τον Στάρμερ αν το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει χριστιανική χώρα, ενώ ο Τραμπ κλήθηκε να απαντήσει για το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου.

«Έχω βαπτιστεί, ως εκ τούτου αυτή ήταν η θρησκεία μου σε όλη μου τη ζωή. Είναι συνυφασμένη με το άτυπο σύνταγμά μας», απάντησε ο Βρετανός πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας όμως ότι η χώρα του τιμά και τις άλλες θρησκείες: «Είμαι πραγματικά περήφανος που μπορούμε να το κάνουμε αυτό».

Η ερώτηση της δημοσιογράφου συνδέθηκε και με το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου, καθώς η εφημερίδα The Times είχε αποκαλύψει ότι η αστυνομία πραγματοποιεί περίπου 12.000 συλλήψεις τον χρόνο με βάση διατάξεις του Νόμου περί Επικοινωνιών του 2003 και του Νόμου περί Κακόβουλων Επικοινωνιών του 1988.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι η ελευθερία του λόγου «υπάρχει στη χώρα εδώ και πολύ καιρό» και αποτελεί «μία από τις θεμελιώδεις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου», που πρέπει να προστατεύεται «με ζήλο και αποφασιστικότητα». Παράλληλα όμως διευκρίνισε ότι «υπάρχει όριο ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου και στον λόγο όσων προωθούν την παιδοφιλία ή την αυτοκτονία», επιμένοντας πως πρέπει να προστατευθούν τα παιδιά «από ό,τι μπορεί να τα βλάψει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σχολίασε το θέμα της ελευθερίας του λόγου στη Βρετανία και έδωσε τον λόγο στον επόμενο δημοσιογράφο.

"Δεν τον ξέρω", είπε ο Τραμπ για τον Άγγλο πρεσβευτή που απολύθηκε λόγω των σχεσεών του με τον Επστάιν



Η τελευταία ερώτηση της συνέντευξης Τύπου απευθύνθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ερωτήθηκε αν έχει κάποια συμπάθεια για τον Πήτερ Μάντελσον, πρώην πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ που απολύθηκε λόγω των δεσμών του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Αλλά ο Τραμπ μετέφερε γρήγορα την απάντηση στον Sir Keir Starmer.

"Στην πραγματικότητα δεν τον γνωρίζω. Είχα ακούσει ότι, και νομίζω ότι ίσως ο πρωθυπουργός θα ήταν καλύτερο να μιλήσει γι' αυτό, ήταν μια επιλογή που έκανε", είπε, πριν στραφεί στον Στάρμερ και τον ρωτήσει: «Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτό;»

«Κάποιες πληροφορίες ήρθαν στο φως την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες όταν διορίστηκε», απάντησε ο Στάρμερ, για να καταλήξει: «Και πήρα μια απόφαση».

Προσπάθειες ανάκτησης βάσης στο Αφγανιστάν

Σε μία δήλωσε που ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε «μικρή έκτακτη είδηση», ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του προσπαθεί να ανακτήσει την αεροπορική βάση Μπαγκράμ στο διοικούμενο από τους Ταλιμπάν Αφγανιστάν.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι μια μικρή έκτακτη είδηση», είπε ο πρόεδρος.

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε την βάση είναι επειδή βρίσκεται μια ώρα μακριά από το σημείο όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά της όπλα», πρόσθεσε.

President Trump on Bagram Airfield after Biden’s botched withdrawal:



"We're trying to get it back, by the way. That could be a little breaking news... It's an hour away from where China makes its nuclear weapons." pic.twitter.com/7egiWzo0oE — Open Source Intel (@Osint613) September 18, 2025

Η βάση του Μπαγκράμ χτίστηκε από τη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1950 και έγινε η κύρια βάση της τη δεκαετία του 1980, καθώς υπερασπιζόταν την κατοχή της στο Αφγανιστάν.

Οι ΗΠΑ κληρονόμησαν τη βάση όταν ανέτρεψαν τους Ταλιμπάν το 2001. Το Μπαγκράμ ήταν σε ερείπια μετά την εγκατάλειψή του, αλλά οι Αμερικανοί έχτισαν από την αρχή τη βάση και τελικά η έκτασή της έφτασε τα 77 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

