Τραμπ: Διαφωνία με Στάρμερ για Παλαιστίνη - Τι είπε για μεταναστευτικό και το «μπέρδεμα» με Αλβανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησαν σε ερωτήσεις για τη Γάζα, την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τραμπ: Διαφωνία με Στάρμερ για Παλαιστίνη - Τι είπε για μεταναστευτικό και το «μπέρδεμα» με Αλβανία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, δημοσιογράφος του BBC ρώτησε τους δύο σχετικά με τα σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και για τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη στη Γάζα.

Ο Στάρμερ απάντησε ότι συμφωνεί με τον Αμερικανό πρόεδρο στην ανάγκη για ειρήνη και έναν «οδικό χάρτη» εξόδου από την κρίση, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στη Γάζα «αφόρητη». Τόνισε επίσης ότι οι Ισραηλινοί όμηροι «κρατούνται για πολύ μεγάλο διάστημα και πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι», ενώ υπογράμμισε ότι περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάσει στην περιοχή.

Ο Τραμπ πάντως από την πλευρά του ζήτησε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, λέγοντας: «Θέλω να αφεθούν τώρα. Όχι αύριο, ούτε σταδιακά». Θύμισε ότι η κυβέρνησή του στο παρελθόν είχε πετύχει την απελευθέρωση αρκετών αιχμαλώτων, οι οποίοι του είχαν μιλήσει για τη «σοκαριστική» μεταχείρισή τους από τη Χαμάς.

«Πρέπει να θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου, μια από τις πιο βίαιες ημέρες στην παγκόσμια ιστορία», είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι σε αυτό το σημείο έχει μια «διαφωνία με τον πρωθυπουργό», αν και τόνισε πως πρόκειται για «μία από τις ελάχιστες» μεταξύ τους.

Το μεταναστευτικό με έκανε να κατέβω υποψήφιος

Σε ερώτηση για την παράνομη μετανάστευση, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για πλήρη αποτυχία φύλαξης των συνόρων. Υποστήριξε ότι «εκατομμύρια άνθρωποι έμπαιναν ανεξέλεγκτα, ανάμεσά τους κρατούμενοι και μέλη συμμοριών από παντού».

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω», σημείωσε, εξηγώντας ότι η κατάσταση αυτή υπήρξε και ένας από τους βασικούς λόγους που αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος. Επανέλαβε μάλιστα τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020, οι οποίες «νοθεύτηκαν».

Ο Κιρ Στάρμερ αντέτεινε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συνάψει σειρά συμφωνιών συνεργασίας με άλλες χώρες, καθώς «πρόκειται για πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη». Αναφέρθηκε και στη συμφωνία «ένας μέσα, ένας έξω» με τη Γαλλία για τις επιστροφές μεταναστών.

Ο Πούτιν με απογοήτευσε - Χάνει στρατιώτες σε υψηλότερο ρυθμό από τους Ουκρανούς

Ο Τραμπ, ερωτηθείς για την πρόσφατη τοποθέτησή του ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον «απογοήτευσε», απάντησε ότι «σκοτώνει πολλούς ανθρώπους» και πως οι Ρώσοι στρατιώτες «χάνονται σε υψηλότερο ρυθμό από τους Ουκρανούς». Επανέλαβε ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήταν πρόεδρος, εκτιμώντας ότι έχουν «πεθάνει εκατομμύρια».

«Οι στρατιώτες σκοτώνονται σε επίπεδα που δεν κανείς δεν έχει ξαναδεί από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Νιώθω υποχρέωση να το διευθετήσω», πρόσθεσε. Θύμισε, μάλιστα, συνομιλία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία είχε εκφράσει τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορούσε να οδηγήσει σε Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και τι ντροπή θα ήταν», υπογράμμισε.

Ο Στάρμερ, παίρνοντας τον λόγο, είπε ότι πρέπει να ενταθεί η πίεση προς τον Πούτιν, σημειώνοντας ότι «μόνο όταν ο πρόεδρος (σ.σ. Τραμπ) του ασκεί πίεση δείχνει διάθεση να υποχωρήσει». Αναφέρθηκε και στις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και στο Βρετανικό Συμβούλιο στο Κίεβο, λέγοντας: «Αυτές δεν είναι ενέργειες ανθρώπου που θέλει ειρήνη».

Μπέρδεμα με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν

Μιλώντας για τις διεθνείς συγκρούσεις, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έβαλε τέλος στον πόλεμο Αρμενίας–Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, λέγοντας ότι είχε φέρει τους δύο ηγέτες στον Λευκό Οίκο για να υπογράψουν δέσμευση ειρήνης.

Ωστόσο, στην τοποθέτησή του αποκάλεσε την Αρμενία «Αλβανία» και το Αζερμπαϊτζάν «Αμπερμπαϊτζάν», σε ένα ακόμη γλωσσικό ολίσθημα - το τρίτο μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Αντίφα: Θα πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις λέει ο Στάρμερ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα τα ξημερώματα σε ανάρτηση ότι σκοπεύει να χαρακτηρίσει την Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση. Το κίνημα, που σύμφωνα με ειδικούς δεν διαθέτει σαφή ηγετική δομή ή ιεραρχία, έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Τραμπ επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια.

Ερωτηθείς αν θα εξετάσει αντίστοιχη απόφαση, ο Κιρ Στάρμερ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση: «Προφανώς θα λάβουμε τις δικές μας αποφάσεις. Δεν θέλω να σχολιάσω τις αποφάσεις του προέδρου, αλλά εμείς αποφασίζουμε ανεξάρτητα», είπε.

«Περηφάνια μου ότι η Βρετανία γιορτάζει όλες τις θρησκείες»

Στη συνέχεια, ο Τραμπ έδωσε τον λόγο σε δημοσιογράφο ο οποίος ρώτησε τον Στάρμερ αν το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει χριστιανική χώρα, ενώ ο Τραμπ κλήθηκε να απαντήσει για το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου.

«Έχω βαπτιστεί, ως εκ τούτου αυτή ήταν η θρησκεία μου σε όλη μου τη ζωή. Είναι συνυφασμένη με το άτυπο σύνταγμά μας», απάντησε ο Βρετανός πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας όμως ότι η χώρα του τιμά και τις άλλες θρησκείες: «Είμαι πραγματικά περήφανος που μπορούμε να το κάνουμε αυτό».

Η ερώτηση της δημοσιογράφου συνδέθηκε και με το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου, καθώς η εφημερίδα The Times είχε αποκαλύψει ότι η αστυνομία πραγματοποιεί περίπου 12.000 συλλήψεις τον χρόνο με βάση διατάξεις του Νόμου περί Επικοινωνιών του 2003 και του Νόμου περί Κακόβουλων Επικοινωνιών του 1988.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι η ελευθερία του λόγου «υπάρχει στη χώρα εδώ και πολύ καιρό» και αποτελεί «μία από τις θεμελιώδεις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου», που πρέπει να προστατεύεται «με ζήλο και αποφασιστικότητα». Παράλληλα όμως διευκρίνισε ότι «υπάρχει όριο ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου και στον λόγο όσων προωθούν την παιδοφιλία ή την αυτοκτονία», επιμένοντας πως πρέπει να προστατευθούν τα παιδιά «από ό,τι μπορεί να τα βλάψει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σχολίασε το θέμα της ελευθερίας του λόγου στη Βρετανία και έδωσε τον λόγο στον επόμενο δημοσιογράφο.

"Δεν τον ξέρω", είπε ο Τραμπ για τον Άγγλο πρεσβευτή που απολύθηκε λόγω των σχεσεών του με τον Επστάιν


Η τελευταία ερώτηση της συνέντευξης Τύπου απευθύνθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ερωτήθηκε αν έχει κάποια συμπάθεια για τον Πήτερ Μάντελσον, πρώην πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ που απολύθηκε λόγω των δεσμών του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Αλλά ο Τραμπ μετέφερε γρήγορα την απάντηση στον Sir Keir Starmer.

"Στην πραγματικότητα δεν τον γνωρίζω. Είχα ακούσει ότι, και νομίζω ότι ίσως ο πρωθυπουργός θα ήταν καλύτερο να μιλήσει γι' αυτό, ήταν μια επιλογή που έκανε", είπε, πριν στραφεί στον Στάρμερ και τον ρωτήσει: «Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτό;»

«Κάποιες πληροφορίες ήρθαν στο φως την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες όταν διορίστηκε», απάντησε ο Στάρμερ, για να καταλήξει: «Και πήρα μια απόφαση».

Προσπάθειες ανάκτησης βάσης στο Αφγανιστάν

Σε μία δήλωσε που ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε «μικρή έκτακτη είδηση», ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του προσπαθεί να ανακτήσει την αεροπορική βάση Μπαγκράμ στο διοικούμενο από τους Ταλιμπάν Αφγανιστάν.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι μια μικρή έκτακτη είδηση», είπε ο πρόεδρος.

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε την βάση είναι επειδή βρίσκεται μια ώρα μακριά από το σημείο όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά της όπλα», πρόσθεσε.

Η βάση του Μπαγκράμ χτίστηκε από τη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1950 και έγινε η κύρια βάση της τη δεκαετία του 1980, καθώς υπερασπιζόταν την κατοχή της στο Αφγανιστάν.

Οι ΗΠΑ κληρονόμησαν τη βάση όταν ανέτρεψαν τους Ταλιμπάν το 2001. Το Μπαγκράμ ήταν σε ερείπια μετά την εγκατάλειψή του, αλλά οι Αμερικανοί έχτισαν από την αρχή τη βάση και τελικά η έκτασή της έφτασε τα 77 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Κόσοβο: Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε τρέιλερ αυτοκινήτου - Σύνδεση με θανατηφόρα επίθεση κατά αστυνομικών

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε επειδή ήταν ατάλαντος - Τι είπε ο Στάρμερ για τον Τσάρλι Κερκ

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Το χρονολόγιο της ΕΛ.ΑΣ για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Τα 35 δραματικά λεπτά στο Πέραμα

18:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χρήστος Κόντης και επίσημα στον πάγκο του «τριφυλλιού»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Στην Άγκυρα ο Μαχμούντ Αμπάς για συνάντηση με τον Ερντογάν

18:20ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος

18:20ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Αισθάνομαι δικαιωμένος», λέει στο Newsbomb ο πατέρας του 21χρονου που είχε κατηγορηθεί για εμπρησμό αλλά αφέθηκε ελεύθερος

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε ύφεση δύο εστίες φωτιάς σε Λασίθι και Ρέθυμνο – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Ανοιχτή» στην επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ από την ΕΕ

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία στο Κερατσίνι για τα δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα 

18:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαρκόπουλο: Συνελήφθη ιερέας για εμπρησμό

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Δικαστική παρέμβαση για τον θάνατό της - Στην Αθήνα η ταφή της

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Διαφωνία με Στάρμερ για Παλαιστίνη - Τι είπε για μεταναστευτικό, τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και το «μπέρδεμα» με Αλβανία

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Συναγερμός για την αρπαγή 5χρονου από την μητέρα του

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν «πραγματικά με έχει απογοητεύσει» - Παραμένει το αδιέξοδο στην Ουκρανία

17:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο: «Οι εξοπλισμοί από το Ισραήλ ενέχουν επικίνδυνες συνέπειες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Δικαστική παρέμβαση για τον θάνατό της - Στην Αθήνα η ταφή της

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Διαφωνία με Στάρμερ για Παλαιστίνη - Τι είπε για μεταναστευτικό, τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και το «μπέρδεμα» με Αλβανία

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

16:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα secret cells Τζιχαντιστών που περιμένουν εντολές» λέει στο Newsbomb η Μαίρη Μπόση

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Το χρονολόγιο της ΕΛ.ΑΣ για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Τα 35 δραματικά λεπτά στο Πέραμα

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

18:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαρκόπουλο: Συνελήφθη ιερέας για εμπρησμό

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Σπάτα με επιδειξία: Επιτέθηκε σε μητέρες με παιδιά

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεσε θύμα κλοπής στο μετρό και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει - Η καθοριστική συμβολή του στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Brad Everett: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Grey's Anatomy

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο: «Οι εξοπλισμοί από το Ισραήλ ενέχουν επικίνδυνες συνέπειες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ