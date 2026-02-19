Όνειδος στην Πάτρα: Διέρρηξαν το σπίτι των δύο κατάκοιτων αδελφών που βρέθηκαν νεκρές σπίτι τους

Ευκαιρία βρήκαν επιτήδειοι στην Πάτρα να διαρρήξουν το σπίτι των δύο κατάκοιτων γυναικών που βρέθηκαν νεκρές το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, μόλις μερικά 24ωρα μετά τον θάνατό τους.

Το σπίτι επρόκειτο να σφραγιστεί χθες Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και οι αστυνομικοί είχαν αλλάξει την κλειδαριά της εξώπορτας, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από τον ανιψιό των δύο γυναικών πως οι δράστες είχαν παραβιάσει τον χώρο από το παράθυρο, όπως αναφέρει το tempo24.gr.

Ο ανιψιός είπε ακόμα στην αστυνομία πως οι δράστες είχαν σπάσει το πατζούρι και το παράθυρο προκειμένου να μπουν στο σπίτι χωρίς όμως ο ίδιος να γνωρίζει αν και τι έχει αφαιρεθεί από το εσωτερικό αφού δεν είχε πρόσβαση στον χώρο.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών έκαναν αυτοψία και διαπίστωσαν τη διάρρηξη, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και διάρρηξη του σπιτιού.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η υπόθεση με τις δύο αδελφές, ηλικίας 66 και 68 ετών, οι οποίες βρέθηκαν νεκρές μέσα στην κατοικία τους, στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress, οι σοροί των δύο γυναικών βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό τους. Οι δύο αδελφές βρέθηκαν η μία δίπλα στην άλλη, η μία στο κρεβάτι και η δεύτερη στο πλάι του, μέσα στο διαμέρισμά τους.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό τους έπαιξαν γείτονες, οι οποίοι, μη διαπιστώνοντας για ημέρες κανένα ίχνος ζωής, ειδοποίησαν τις Αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, με τη συνδρομή κλειδαρά, εισήλθαν στην κατοικία, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με το τραγικό θέαμα.

Από την πρώτη αυτοψία δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοχειρίας. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο και σε τάξη, ενώ στον χώρο βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα που λάμβαναν οι δύο γυναίκες, οι οποίες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.News, η μία ήταν κατάκοιτη και η δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη, ενώ φέρεται να υπήρχαν και ζητήματα ψυχιατρικής φύσεως.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι δύο αδελφές ζούσαν απομονωμένες, χωρίς στενό οικογενειακό κύκλο. Δεν είχαν δική τους οικογένεια ή παιδιά, παρά μόνο έναν συγγενή στην Αθήνα, με τον οποίο διατηρούσαν περιορισμένη επικοινωνία.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διακριβωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου τους. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών αιτίων.

