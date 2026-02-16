Πάτρα: Τουλάχιστον 4 με 5 μέρες ήταν νεκρές οι αδελφές - Σε προχωρημένη σήψη οι σοροί τους

Σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες οι σοροί των δύο αδελφών που εντοπίστηκαν νεκρές η μία δίπλα στην άλλη, μέσα στην κατοικία τους επί της οδού Μαραθωνομάχων, στην Εγλυκάδα Πάτρας, το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο θάνατος των ηλικιωμένων αδελφών εκτιμάται ότι σημειώθηκε τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό τους. Οι δύο γυναίκες, ηλικίας 66 και 68 ετών αντίστοιχα, αντιμετώπιζαν σοβαρά κινητικά προβλήματα, με τη μία να είναι κατάκοιτη και βρέθηκαν νεκρές, η μία στο κρεβάτι και η άλλη δίπλα της.

«Ζούσαν μόνες τους απομονωμένες, δεν είχαν πολλές επαφές. Δεν είχαν οικογένεια, παιδιά, μόνο κάποιο συγγενή στην Αθήνα», ανέφεραν μαρτυρίες στο Patrapress.gr.

Γείτονες που είχαν ημέρες να δουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής από τις ηλικιωμένες, ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν τις Αρχές. Αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία στην περιοχή της Εγλυκάδας και με τη συνδρομή κλειδαρά εισήλθαν σε αυτή, αντικρίζοντας τις δύο σορούς.

Από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η κατοικία βρέθηκε κλειδωμένη, ενώ το εσωτερικό της ήταν τακτοποιημένο. Στον χώρο εντοπίστηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα που, όπως διαπιστώθηκε, ελάμβαναν οι δύο αδελφές, οι οποίες φέρεται να αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για νεκροψία και νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου των δύο γυναικών

Διαβάστε επίσης