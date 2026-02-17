Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η υπόθεση με τις δύο αδελφές, ηλικίας 66 και 68 ετών, οι οποίες βρέθηκαν νεκρές μέσα στην κατοικία τους, στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας, το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress, οι σοροί των δύο γυναικών βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό τους. Οι δύο αδελφές βρέθηκαν η μία δίπλα στην άλλη, η μία στο κρεβάτι και η δεύτερη στο πλάι του, μέσα στο διαμέρισμά τους.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό τους έπαιξαν γείτονες, οι οποίοι, μη διαπιστώνοντας για ημέρες κανένα ίχνος ζωής, ειδοποίησαν τις Αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, με τη συνδρομή κλειδαρά, εισήλθαν στην κατοικία, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με το τραγικό θέαμα.

Από την πρώτη αυτοψία δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοχειρίας. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο και σε τάξη, ενώ στον χώρο βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα που λάμβαναν οι δύο γυναίκες, οι οποίες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.News, η μία ήταν κατάκοιτη και η δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη, ενώ φέρεται να υπήρχαν και ζητήματα ψυχιατρικής φύσεως.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι δύο αδελφές ζούσαν απομονωμένες, χωρίς στενό οικογενειακό κύκλο. Δεν είχαν δική τους οικογένεια ή παιδιά, παρά μόνο έναν συγγενή στην Αθήνα, με τον οποίο διατηρούσαν περιορισμένη επικοινωνία.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διακριβωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου τους. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών αιτίων.

