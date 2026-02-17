Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

Σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν οι σοροί των δυο αδελφών που εντοπίστηκαν η μια δίπλα στην άλλη

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

Οι σοροί των δυο γυναικών βρέθηκαν η μια δίπλα στην άλλη

patrapress
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η υπόθεση με τις δύο αδελφές, ηλικίας 66 και 68 ετών, οι οποίες βρέθηκαν νεκρές μέσα στην κατοικία τους, στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας, το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress, οι σοροί των δύο γυναικών βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό τους. Οι δύο αδελφές βρέθηκαν η μία δίπλα στην άλλη, η μία στο κρεβάτι και η δεύτερη στο πλάι του, μέσα στο διαμέρισμά τους.

ekav.jpg

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό τους έπαιξαν γείτονες, οι οποίοι, μη διαπιστώνοντας για ημέρες κανένα ίχνος ζωής, ειδοποίησαν τις Αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, με τη συνδρομή κλειδαρά, εισήλθαν στην κατοικία, όπου ήρθαν αντιμέτωποι με το τραγικό θέαμα.

Από την πρώτη αυτοψία δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοχειρίας. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο και σε τάξη, ενώ στον χώρο βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα που λάμβαναν οι δύο γυναίκες, οι οποίες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.News, η μία ήταν κατάκοιτη και η δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη, ενώ φέρεται να υπήρχαν και ζητήματα ψυχιατρικής φύσεως.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι δύο αδελφές ζούσαν απομονωμένες, χωρίς στενό οικογενειακό κύκλο. Δεν είχαν δική τους οικογένεια ή παιδιά, παρά μόνο έναν συγγενή στην Αθήνα, με τον οποίο διατηρούσαν περιορισμένη επικοινωνία.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, όπου θα διενεργηθεί νεκροψίανεκροτομή, προκειμένου να διακριβωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου τους. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών αιτίων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Χέιζ-Ντέιβις αναχωρεί ο Παναθηναϊκός AKTOR για το Final 8 της Κρήτης

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Το δυσοίωνο σημάδι ότι το Ρεύμα του Κόλπου πλησιάζει σε κατάρρευση: 30% λιγότερο αλμυρά τα νερά

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι αντίπαλοι του Akyla και οι κρίσιμες ημερομηνίες που μπορούν να ανατρέψουν πολλά

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αναλυτικά οι 8 τομές για τους αγρότες

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση του Έπσταϊν με τη Ναόμι Κάμπελ - Πώς τον βοηθούσε να στρατολογήσει νεαρά κορίτσια

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Αλμυρό» φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι: Ακριβότερα έως και 30% τα θαλασσινά και ο χαλβάς

06:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η βεβαιότητα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τα 6 επιχειρήματα που βάσιζε τον ισχυρισμό της

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Κύπρος καλεί τους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση νερού κατά 10% την ημέρα εν μέσω ξηρασίας

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενέργεια και Ισχύς: Η Ελλάδα σε ρόλο «κλειδί» και η συμφωνία με τη Chevron

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Στον ανακριτή σήμερα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Κρυμμένο στους θάμνους βρήκαν οι αστυνομικοί τον Χρήστο Μαυρίκη - Άνοιξε πυρ στον αέρα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ανέμους μέχρι 10 μποφόρ φέρνει το νέο κύμα κακοκαιρίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί από σήμερα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής η Αττική

04:26WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:02ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα συμμετάσχω έμμεσα στις συνομιλίες με το Ιράν – Η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Κρυμμένο στους θάμνους βρήκαν οι αστυνομικοί τον Χρήστο Μαυρίκη - Άνοιξε πυρ στον αέρα

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Αισθητός και στην Αττική

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης έπειτα από ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ στα Σπάτα

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

06:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η βεβαιότητα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τα 6 επιχειρήματα που βάσιζε τον ισχυρισμό της

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το μοιραίο λάθος με τις δεκάδες κάρτες SIM στη Γάζα που οδήγησε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ανέμους μέχρι 10 μποφόρ φέρνει το νέο κύμα κακοκαιρίας

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση του Έπσταϊν με τη Ναόμι Κάμπελ - Πώς τον βοηθούσε να στρατολογήσει νεαρά κορίτσια

22:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε σπίτι του - Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση με διαπραγματευτή

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

01:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

20:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Μία γυναίκα που αγάπησε την Ιστορία και την ελευθερία - «Για μένα δεν είναι επάγγελμα, είναι βίωμα»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαυρίκης: Ο «κοριός» των '90 - Από τα καφάο στην απόπειρα δωροδοκίας αεροπαγίτη

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονης από τα Μέγαρα

23:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύση Ελευθερίας: Πρώην εθελοντής καταγγέλλει στοχοποίηση για διαφορετικές απόψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ