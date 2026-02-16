Αιτωλοακαρνανία: Αυτοκίνητο κατέληξε σε αυλή σχολείου - Στο νοσοκομείο 7χρονος
Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας
Στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών διακομίστηκε το 7χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κατούνα Ξηρομέρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ατύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα που επέβαινε ο 7χρονος και οδηγούσε ο 53χρονος πατέρας του εξετράπη, χτύπησε τα κάγκελα του Γυμνασίου της Κατούνας και κατέληξε στο προαύλιο.
Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του ανήλικου στην Πάτρα καθώς είχε σπάσει το πόδι του.
Με πληροφορίες από agriniopress.gr
