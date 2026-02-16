Νάξος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο κοινότητες λόγω της κακοκαιρίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν δύο περιοχές της Νάξου, εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί το σαββατοκύριακο, προκαλώντας ζημιές και καταστροφές στον παραλιακό δρόμο Αγίου Προκοπίου – Αγίας Άννας και στη θαλάσσια περιοχή «Αλμυρό νερό-Μουτσούνας».

Ειδικότερα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου της Δημοτικής Ενότητας Νάξου και η Δημοτική Κοινότητα Απεράθου της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, η απόφαση αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών από την παράκτια διάβρωση που προκλήθηκε από θυελλώδεις ανέμους και θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου έως και τις 14 Μαΐου 2026.

Έπειτα από την κήρυξη της έκτακτης ανάγκης, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για χρηματοδότηση και εκτέλεση έργων αποκατάστασης.

Σημειώνεται ότι, στον Άγιο Προκόπιο παραμένει το πρόβλημα της καθίζησης στον παραλιακό δρόμο, με το οδόστρωμα να έχει υποχωρήσει και το υπόστρωμα σε ορισμένα σημεία να βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, τη Δευτέρα λίγο έλειψε να προκληθεί και σοβαρό ατύχημα όταν Ι.Χ. κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε εντός της μεγάλης λακούβας. Από το περιστατικό δεν προέκυψαν τραυματισμοί.

Ζημιές και στη Μουτσούνα

Η κήρυξη αφορά επίσης τη θαλάσσια περιοχή «Αλμυρό Νερό – Μουτσούνα», όπου καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρότητα των ανέμων και τον κυματισμό.

