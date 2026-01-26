Νάξος: Η μάχη των πιλότων με τους ισχυρούς ανέμους για να προσγειώσουν τα αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

Κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκαν οι πτήσεις το πρωί της Δευτέρας (26/1) στο αεροδρόμιο της Νάξου. Οι θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορατότητα λόγω συννεφιάς, συνέθεσαν ένα απαιτητικό σκηνικό για πιλότους και πληρώματα.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο οι πτήσεις έγιναν με ασφάλεια, χάρη στην εμπειρία την ψυχραιμία και την τεχνική κατάρτιση των πιλότων.

Την ίδια ημέρα που στη θάλασσα ίσχυε απαγορευτικό απόπλου, οι αεροπορικές συνδέσεις της Νάξου διατηρήθηκαν, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο καθοριστικός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όπως συμβαίνει και με τους καπετάνιους που δένουν πλοία με πολλά μποφόρ, έτσι και στον αέρα, η εμπειρία και η σωστή συνεργασία των πληρωμάτων κάνουν τη διαφορά.

Διαβάστε επίσης