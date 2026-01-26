Βηρός: Η λίμνη των πηγών Λούρου ανέκτησε τα νερά και το χαρακτηριστικό γαλάζιο της

Η πανέμορφη λίμνη που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή, είχε προβληματίσει με την εικόνα που παρουσίαζε έως και τον Νοέμβριο καθώς είχε μείνει με ελάχιστο νερό. Παράλληλα υπήρχαν έντονοι φόβοι για κάποια γεωλογική αλλαγή που θα μπορούσε να της στερήσει το νερό για πάντα.

Όμως η φύση ξέρει και έδωσε την απάντηση.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών είχαν ως αποτέλεσμα να τροφοδοτηθεί η λίμνη και με τη σειρά του κι ο Λούρος με αποτέλεσμα ο Βηρός να επανέλθει και πάλι στα φυσιολογικά του επίπεδα ανακτώντας τη χαμένη ομορφιά του.

Δείτε παρακάτω τις εντυπωσιακές εικόνες από τη γαλάζια λίμνη των πηγών Λούρου:

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

