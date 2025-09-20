Λίμνη Βηρού: Το κρυφό «γαλάζιο στολίδι» της Ηπείρου

Μία λίμνη με σπάνιο φυσικό κάλλος

Newsbomb

Λίμνη Βηρού: Το κρυφό «γαλάζιο στολίδι» της Ηπείρου
TRAVEL
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο 30ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων-Άρτας κοντά στο χωριό Βουλιάστα στο Δήμο Δωδώνης, βρίσκεται η φυσική λίμνη Πηγών Λούρου ή Βηρός, που σχηματίζουν οι πηγές του Λούρου ποταμού.

Αποτελεί μία σπάνιας ομορφιάς λίμνη και ένα από τα «στολίδια» της Ηπείρου που χαρακτηρίζεται από τους ντόπιους και «γαλάζια» λόγω του χρώματος των νερών της.

Θα την βρείτε στην παλιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Πατρών στο Τέροβο Ιωαννίνων. Μια μικρή πινακίδα σε οδηγεί στις Πηγές Λούρου και από εκεί σε 5 λεπτά βρίσκεσαι στον παράδεισο. Πλέον η ύπαρξη της Νέας Εθνικής οδού κάνει την συγκεκριμένη λίμνη ακόμα πιο μυστική και καλά κρυμμένη.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 296 μέτρα, έχει σχήμα κυκλικό, με μεγαλύτερη διάμετρο περίπου τα 93 μέτρα, περίμετρο γύρω στα 300 μέτρα και μέγιστο βάθος 10,2 μέτρα. Η λίμνη Βηρού δέχεται νερά από υπόγειους καρστικούς αγωγούς και αφήνει επιφανειακά άνοιγμα μόνο στα ανατολικά, μέσα από το οποίο τα νερά της τροφοδοτούν τον ποταμό Λούρο. Βηρός ονομάζεται η απότομη πτώση ποταμού, η ρουφήχτρα ή τα βαθιά νερά.

βήρου

Στην λίμνη συναντώνται πλούσια υδρόβια χλωρίδα, αλλά και ψάρια, βατράχια, έντομα και υδρόβια ζώα.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα θέματα της λίμνης είναι η βλάστηση που έχει δημιουργηθεί στον βυθό της όχι μόνο νούφαρα και φύκια αλλά και ολόκληρα δέντρα τα οποία είναι ορατά από την επιφάνεια της.

Το ομορφότερο όμως που θα δει ο επισκέπτης και θα σε καθηλώσει είναι η αντανάκλαση του Αλπικού τοπίου που περιβάλλει την λίμνη πάνω στα καταγάλανα νερά της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας - Βγήκαν μαχαίρια στην Καποδιστρίου

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Ναόμι Κάμπελ: Εντυπωσίασε στo Fashion Week του Λονδίνου με total denim look εμπνευσμένο από τα 90s

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα τέσσερις φορές

18:07LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάντε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ@λ@κίες» - Το νέο μήνυμα από την παραλία

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της αδελφοκτονίας - Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό πριν 12 ημέρες

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι - Καπνοί από τα βαγόνια

17:44LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Οι γονείς μου διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που μεγαλώνω τα παιδιά μου»

17:35LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη - Γεμάτη ενέργεια μέχρι το χάραμα - Βίντεο

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Εκρήγνυται ξανά το ηφαίστειο Lewotobi Laki-Laki

17:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελίνα Τζένγκο: «Νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να χαθεί μέσα από τα χέρια μου»

17:16LIFESTYLE

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: Τον είδα πιο ανθρώπινο από ποτέ, πιο γλυκό, πολύ ήρεμο και δυναμικό

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη - Το πρόγραμμά του στις ΗΠΑ - Η συνάντηση με Ερντογάν

17:05TRAVEL

Λίμνη Βηρού: Το κρυφό «γαλάζιο στολίδι» της Ηπείρου

16:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Πήρε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ η Λίβερπουλ

16:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Καινοτομία και ψηφιοποίηση, ως μοχλοί ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα - Συνελήφθη ο δράστης

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ για λογαριασμό 750 ευρώ - «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», λέει συγκινημένος σερβιτόρος του καταστήματος

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα εντολή από τον δικηγόρο του και οι κρίσεις στην οικογένειά του

16:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της αδελφοκτονίας - Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό πριν 12 ημέρες

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

18:07LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάντε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ@λ@κίες» - Το νέο μήνυμα από την παραλία

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα τέσσερις φορές

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι - Καπνοί από τα βαγόνια

14:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

12:54LIFESTYLE

GNTM: Ποια είναι η κόρη γνωστού βολεϊμπολίστα που τρέλανε τους κριτές

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα εντολή από τον δικηγόρο του και οι κρίσεις στην οικογένειά του

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο παλιό λιμάνι – Βίντεο

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κερκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

18:20ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα - Συνελήφθη ο δράστης

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ για λογαριασμό 750 ευρώ - «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», λέει συγκινημένος σερβιτόρος του καταστήματος

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού - Μοναδικό βίντεο

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Τι να γνωρίζουν οι δικαιούχοι έως τις 30 Σεπτεμβρίου

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πολυτελές ΙΧ που έτρεχε με 291 χιλιόμετρα στη Συγγρού – Στο «κάδρο» αστυνομικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ