Λίμνη Βηρού: Το κρυφό «γαλάζιο στολίδι» της Ηπείρου

Στο 30ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων-Άρτας κοντά στο χωριό Βουλιάστα στο Δήμο Δωδώνης, βρίσκεται η φυσική λίμνη Πηγών Λούρου ή Βηρός, που σχηματίζουν οι πηγές του Λούρου ποταμού.

Αποτελεί μία σπάνιας ομορφιάς λίμνη και ένα από τα «στολίδια» της Ηπείρου που χαρακτηρίζεται από τους ντόπιους και «γαλάζια» λόγω του χρώματος των νερών της.

Θα την βρείτε στην παλιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Πατρών στο Τέροβο Ιωαννίνων. Μια μικρή πινακίδα σε οδηγεί στις Πηγές Λούρου και από εκεί σε 5 λεπτά βρίσκεσαι στον παράδεισο. Πλέον η ύπαρξη της Νέας Εθνικής οδού κάνει την συγκεκριμένη λίμνη ακόμα πιο μυστική και καλά κρυμμένη.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 296 μέτρα, έχει σχήμα κυκλικό, με μεγαλύτερη διάμετρο περίπου τα 93 μέτρα, περίμετρο γύρω στα 300 μέτρα και μέγιστο βάθος 10,2 μέτρα. Η λίμνη Βηρού δέχεται νερά από υπόγειους καρστικούς αγωγούς και αφήνει επιφανειακά άνοιγμα μόνο στα ανατολικά, μέσα από το οποίο τα νερά της τροφοδοτούν τον ποταμό Λούρο. Βηρός ονομάζεται η απότομη πτώση ποταμού, η ρουφήχτρα ή τα βαθιά νερά.

Στην λίμνη συναντώνται πλούσια υδρόβια χλωρίδα, αλλά και ψάρια, βατράχια, έντομα και υδρόβια ζώα.

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα θέματα της λίμνης είναι η βλάστηση που έχει δημιουργηθεί στον βυθό της όχι μόνο νούφαρα και φύκια αλλά και ολόκληρα δέντρα τα οποία είναι ορατά από την επιφάνεια της.

Το ομορφότερο όμως που θα δει ο επισκέπτης και θα σε καθηλώσει είναι η αντανάκλαση του Αλπικού τοπίου που περιβάλλει την λίμνη πάνω στα καταγάλανα νερά της.

