Το νησί με τα 1.000 ξωκλήσια που μάγεψε το Associated Press
Η Ελευθερία Λεβάντη, μιλώντας στο Associated Press, δήλωσε ότι προσεύχεται καθημερινά ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια της να προστατεύονται από τους Αγίους εις μνήμη των οποίων έχουν χτιστεί τα τρία εκκλησάκια της οικογένειάς της
Μια ματιά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στο ελληνικό νησί της Τήνου αποκαλύπτει τουλάχιστον μια ντουζίνα εκκλησάκια, τα οποία μπορεί κανείς να αναγνωρίσει από τα μικροσκοπικά καμπαναριά και τους απλούς σταυρούς τους ως χώρους λατρείας, γράφει σε αφιέρωμα του, το Associated Press.
Υπάρχουν περίπου 1.000 εκκλησάκια — περισσότερα από ένα ανά 10 κατοίκους — και ανήκουν και συντηρούνται από απλές οικογένειες, κυρίως Ορθόδοξους Χριστιανούς αλλά και Καθολικούς, σε μια σπάνια παράδοση που έχει τις ρίζες της σε αιώνες ιστορίας και την οποία επιμένουν να μεταδώσουν στις επόμενες γενιές, γράφει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο.
Η Ελευθερία Λεβάντη, μιλώντας στο Associated Press, δήλωσε ότι προσεύχεται καθημερινά ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια της να προστατεύονται από τους Αγίους εις μνήμη των οποίων έχουν χτιστεί τα τρία εκκλησάκια της οικογένειάς της. Σε ένα ποίημα που έχει γράψει, συγκρίνει τα ξωκλήσια με «περιστέρια που έχουν σταματήσει για να ξεκουραστούν. Αυτά είναι τα μικρά μας εκκλησάκια, τα σπίτια του Θεού που έχτισαν τα παιδιά Του για να Τον δοξάζουν».
Σε όλο το νησί που σφυροκοπάει ο άνεμος, μερικά εκκλησάκια είναι στριμωγμένα ανάμεσα σε γιγάντιους βράχους όπου τρέχουν κατσίκες ή στην κορυφή λόφων που βυθίζονται στη θάλασσα. Άλλα είναι χτισμένα ανάμεσα σε ελαιώνες, αμπέλια ή κυψέλες μελισσών, ενώ άλλα μοιράζονται τοίχους με σπίτια σε πολλά χωριά.
Ορισμένα εκκλησάκια έχουν πολυελαίους, περίτεχνα μαρμάρινα εικονοστάσια ή δεκάδες εικόνες, ενώ άλλα δεν έχουν καν ρεύμα, μόνο λίγα κεριά δίπλα στην κύρια εικόνα του κτίσματος στο πέτρινο εσωτερικό τους.
Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, οι οικογένειες μαζεύονται για να τα συντηρούν — βάφοντας τους τοίχους, φτιάχνοντας τη στέγη, ρετουσάροντας τα μπλε στοιχεία στις πόρτες, τα παράθυρα και τις κορυφές των καμπαναριών, και γυαλίζοντας τα λειτουργικά σκεύη, όπως αναφέρει το Associated Press.
Στη συνέχεια, δεκάδες έως εκατοντάδες μέλη της κοινότητας μαζεύονται για να προσκυνήσουν και να γιορτάσουν τον Άγιο ή την Παναγία, στην οποία είναι αφιερωμένο κάθε ξωκλήσι.
Ακόμη και εκείνοι που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους θρήσκους είναι περήφανοι για τα παρεκκλήσια τους και ασχολούνται με τη συντήρησή τους.
«Μου αρέσει να έρχομαι εδώ γιατί είναι ένα ήσυχο, γαλήνιο μέρος για να χαλαρώσεις», είπε στο Associated Press, ο 26χρονος Γιάννης Καφαντάρης, ο οποίος πηγαίνει με ένα βιβλίο για να χαλαρώσει στην Παναγία Θεοσκέπαστη, της οποίας συνιδιοκτήτης είναι η οικογένειά του.