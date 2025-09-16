Το νησί με τα 1.000 ξωκλήσια που μάγεψε το Associated Press

Η Ελευθερία Λεβάντη, μιλώντας στο Associated Press, δήλωσε ότι προσεύχεται καθημερινά ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια της να προστατεύονται από τους Αγίους εις μνήμη των οποίων έχουν χτιστεί τα τρία εκκλησάκια της οικογένειάς της

Το νησί με τα 1.000 ξωκλήσια που μάγεψε το Associated Press

Ο 50χρονος Ναΐμ Ντόμι, ένας Αλβανός εργάτης που ζει στην Ελλάδα εδώ και 17 χρόνια, βάφει την οροφή του οικογενειακού παρεκκλησιού της Παναγίας Φανερωμένης με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, κοντά στο χωριό Πύργος, στην Τήνο, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Μια ματιά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στο ελληνικό νησί της Τήνου αποκαλύπτει τουλάχιστον μια ντουζίνα εκκλησάκια, τα οποία μπορεί κανείς να αναγνωρίσει από τα μικροσκοπικά καμπαναριά και τους απλούς σταυρούς τους ως χώρους λατρείας, γράφει σε αφιέρωμα του, το Associated Press.

Υπάρχουν περίπου 1.000 εκκλησάκια — περισσότερα από ένα ανά 10 κατοίκους — και ανήκουν και συντηρούνται από απλές οικογένειες, κυρίως Ορθόδοξους Χριστιανούς αλλά και Καθολικούς, σε μια σπάνια παράδοση που έχει τις ρίζες της σε αιώνες ιστορίας και την οποία επιμένουν να μεταδώσουν στις επόμενες γενιές, γράφει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η Ελευθερία Λεβάντη, μιλώντας στο Associated Press, δήλωσε ότι προσεύχεται καθημερινά ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια της να προστατεύονται από τους Αγίους εις μνήμη των οποίων έχουν χτιστεί τα τρία εκκλησάκια της οικογένειάς της. Σε ένα ποίημα που έχει γράψει, συγκρίνει τα ξωκλήσια με «περιστέρια που έχουν σταματήσει για να ξεκουραστούν. Αυτά είναι τα μικρά μας εκκλησάκια, τα σπίτια του Θεού που έχτισαν τα παιδιά Του για να Τον δοξάζουν».

Η Μπερναντέτ Φοσκόλος καθαρίζει την οικογενειακή εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο χωριό Στένη, στην Τήνο, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Πιστοί φτάνουν στο οικογενειακό εκκλησάκι του Αγίου Σώστη για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία στην Τήνο, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Μια κατσίκα στέκεται πάνω σε ένα βράχο, ενώ ο ήλιος λάμπει πάνω από ένα οικογενειακό παρεκκλήσι στην Τήνο, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Πιστοί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην οικογενειακή εκκλησία του Αγίου Σώστη στην Τήνο, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Ο Ζεράρ Ντελατόλας έξω από το οικογενειακό παρεκκλήσι του Αγίου Σώστη κατά τη διάρκεια του ετήσιου πανηγυριού, στην Τήνο, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Ο 50χρονος Ναΐμ Ντόμι, ένας Αλβανός εργάτης που ζει στην Ελλάδα εδώ και 17 χρόνια, βάφει την οροφή του οικογενειακού παρεκκλησιού της Παναγίας Φανερωμένης με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, κοντά στο χωριό Πύργος, στην Τήνο, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP

Σε όλο το νησί που σφυροκοπάει ο άνεμος, μερικά εκκλησάκια είναι στριμωγμένα ανάμεσα σε γιγάντιους βράχους όπου τρέχουν κατσίκες ή στην κορυφή λόφων που βυθίζονται στη θάλασσα. Άλλα είναι χτισμένα ανάμεσα σε ελαιώνες, αμπέλια ή κυψέλες μελισσών, ενώ άλλα μοιράζονται τοίχους με σπίτια σε πολλά χωριά.

Ορισμένα εκκλησάκια έχουν πολυελαίους, περίτεχνα μαρμάρινα εικονοστάσια ή δεκάδες εικόνες, ενώ άλλα δεν έχουν καν ρεύμα, μόνο λίγα κεριά δίπλα στην κύρια εικόνα του κτίσματος στο πέτρινο εσωτερικό τους.

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, οι οικογένειες μαζεύονται για να τα συντηρούν — βάφοντας τους τοίχους, φτιάχνοντας τη στέγη, ρετουσάροντας τα μπλε στοιχεία στις πόρτες, τα παράθυρα και τις κορυφές των καμπαναριών, και γυαλίζοντας τα λειτουργικά σκεύη, όπως αναφέρει το Associated Press.

Ο Ρωμανός Βασιλόπουλος ανάβει ένα κερί στο οικογενειακό παρεκκλήσι της Παναγίας Φανερωμένης κοντά στο χωριό Τριαντάρος, στην Τήνο, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Η Ντραγκάνα Γκροζντάνοβιτς, της οποίας ο γιος παντρεύτηκε σε ένα οικογενειακό παρεκκλήσι στην Τήνο, ανάβει ένα κερί στον Άγιο Γεώργιο, ένα παρεκκλήσι 200 ετών κοντά στο χωριό Βώλακα, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Η Μπερναντέτ Φοσκόλος καθαρίζει την οικογενειακή εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο χωριό Στένη, στην Τήνο, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Πηγή: AP
Οικογενειακές εκκλησίες στην Τήνο, Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Η Μπερναντέτ Φοσκόλος καθαρίζει την οικογενειακή εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο χωριό Στένη, στην Τήνο, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP

Στη συνέχεια, δεκάδες έως εκατοντάδες μέλη της κοινότητας μαζεύονται για να προσκυνήσουν και να γιορτάσουν τον Άγιο ή την Παναγία, στην οποία είναι αφιερωμένο κάθε ξωκλήσι.

Ακόμη και εκείνοι που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους θρήσκους είναι περήφανοι για τα παρεκκλήσια τους και ασχολούνται με τη συντήρησή τους.

«Μου αρέσει να έρχομαι εδώ γιατί είναι ένα ήσυχο, γαλήνιο μέρος για να χαλαρώσεις», είπε στο Associated Press, ο 26χρονος Γιάννης Καφαντάρης, ο οποίος πηγαίνει με ένα βιβλίο για να χαλαρώσει στην Παναγία Θεοσκέπαστη, της οποίας συνιδιοκτήτης είναι η οικογένειά του.

Ο 26χρονος Γιάννης Καφαντάρης διαβάζει ένα βιβλίο έξω από την Παναγία Θεοσκέπαστη, το εκκλησάκι που ανήκει στην οικογένειά του κοντά στο χωριό Φαλατάδος, στην Τήνο, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Τουρίστες από τις ΗΠΑ απολαμβάνουν ένα οργανωμένο πικνίκ έξω από τον Άγιο Γεώργιο, ένα 200 ετών εκκλησάκι κοντά στο χωριό Βώλακα στην Τήνο, Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Ο Έλληνας Ορθόδοξος ιερέας Αντώνιος Σταθόπουλος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στην οικογενειακή εκκλησία του Αγίου Σώστη στην Τήνο, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Ο Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος ανάβει ένα κερί στο οικογενειακό παρεκκλήσι της Παναγίας Φανερωμένης κοντά στο χωριό Τριαντάρος, στην Τήνο, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Μια εικόνα της Παναγίας που κρατά το Χριστό παιδί εκτίθεται μέσα στον Άγιο Γεώργιο, ένα 200 ετών παρεκκλήσι κοντά στο χωριό Βώλακα στην Τήνο, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
Το φεγγάρι ανατέλλει πίσω από το οικογενειακό εκκλησάκι του Αγίου Σώστη κατά τη διάρκεια πανηγυριού στην Τήνο, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP

