Αφιέρωμα του Forbes στο οικονομικό άλμα της Ελλάδας και στο «θαύμα» του Χρηματιστηρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Την εντυπωσιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και την αλματώδη άνοδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου ο γενικός δείκτης έχει πλέον ξεπεράσει τις 2.100 μονάδες ενώ την περίοδο των μνημονίων είχε επανειλημμένα υποχωρήσει κοντά στις 500, επισημαίνει σε δημοσίευμά του το Forbes.

Το γνωστό οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό επισημαίνει πως τα τελευταία χρόνια «η αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ βελτιώθηκε από 200% σε περίπου 153%, η ανεργία υποχώρησε στο 7,9% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη της τάξης του 2,3% για το 2025, σαφώς υψηλότερη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης».

Η επιτυχία αυτή βασίστηκε σε «πρόσθετα έσοδα και μεταρρυθμίσεις που είχαν ουσιαστική επίδραση», με το Forbes στέκεται στην «ταχεία ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών» και στην εισαγωγή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών και τήρησης βιβλίων, σημειώνοντας πως χάρη σε τέτοιες πρωτοβουλίες «βελτιώθηκαν τα φορολογικά έσοδα».

Παράλληλα, στρατηγικές κινήσεις όπως η παραχώρηση 14 περιφερειακών αεροδρομίων «προσέλκυσαν ξένες επενδύσεις και αναβάθμισαν υποδομές», η τόνωση του τουρισμού μετά την πανδημία συνέβαλε στην ανάπτυξη, ενώ μεταρρυθμίσεις επέτρεψαν τη συρρίκνωση του όγκου των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των μεγάλων τραπεζών «από το 49% σε περίπου 3%».

Την ίδια στιγμή, το δημοσίευμα τονίζει πως σήμερα η Ελλάδα βρίσκει στις αγορές καλύτερα επιτόκια δανεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εφάμιλλα με αυτά της Γαλλίας, ενώ την περίοδο της κρίσης το κόστος εξόδου στις αγορές ομολόγων ήταν δυσθεώρητο.

Η θετική πορεία της οικονομίας αντικατοπτρίζεται στη σταθερή άνοδο του Χρηματιστηρίου, καθώς, παρά τις ριζικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο και τις εστίες γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η δύναμη του ΓΔ έχει υπετριπλασιαστεί την τελευταία πενταετία.

Το Forbes σημειώνει ακόμα πως στον επιμέρους δείκτη MSCI, που περιλαμβάνει εισηγμένες εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι επίδοση της ελληνικής αγοράς είναι φέτος υπερδιπλάσια των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και παρασάγγας καλύτερη του αμερικανικού δείκτη S&P 500.

