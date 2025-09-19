Ένα νησί-φάντασμα με εκρηκτικό παρελθόν - Χρησιμοποιήθηκε από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό

Το Nomans Land είναι ένα μικρό, ακατοίκητο νησί ανοιχτά του Martha’s Vineyard στη Μασαχουσέτη. Κάποτε ήταν γνωστό ως «Νήσος του Έρωτα», κουβαλά ιστορίες για πειρατές, Βίκινγκς και λαθρεμπόρους, αλλά και μια σκοτεινή σελίδα: για μισό αιώνα (1943–1996) χρησιμοποιήθηκε ως πεδίο βολής του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σήμερα παραμένει απαγορευμένο για το κοινό, καθώς είναι διάσπαρτο με μη εκραγέντα πυρομαχικά. Παρ’ όλα αυτά, η φύση έχει επιστρέψει δυναμικά θαλάσσιες χελώνες και εκατομμύρια αποδημητικά πουλιά βρίσκουν εκεί καταφύγιο.

Η μοίρα του νησιού παραμένει ανοιχτή: Άλλοι το θέλουν καθαρό και προσβάσιμο, άλλοι προτιμούν να μείνει άθικτο, προστατεύοντας την άγρια ζωή του. Ένα είναι βέβαιο, το Nomans Land είναι ένα νησί διαφορετικό από όλα τα άλλα, όπου η ιστορία και η φύση συγκρούονται με εκρηκτικό τρόπο.