Ανομβρία: Η ξηρασία «χτυπά» τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου–Πρωτοφανής  εικόνα της λίμνης Βηρού

Ισχυρό είναι το αποτύπωμα της ανομβρίας σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα της Ηπείρου.. Από τα ποτάμια, την λίμνη Παμβώτιδα, το έλος Καλοδικίου στη Θεσπρωτία, μέχρι την λίμνη Βηρού, στις πηγές του Λούρου.

Η εμβληματική λίμνη του Βηρού –γνωστή και ως «λίμνη των πηγών του Λούρου»– δίνει πλέον μια εικόνα που απέχει πολύ από τη μαγεία που θυμούνται όσοι την έχουν επισκεφθεί στο παρελθόν.

Πλέον μοιάζει με… ομβροδεξαμενή καθώς τα νερά έχουν υποχωρήσει και περιμετρικά έχει σχηματιστεί μία μεγάλη όχθη και «παραλία».

Η χαρακτηριστική αντανάκλαση του ουρανού και του καταπράσινου τοπίου στα ήρεμα, γαλάζια νερά, έχει δώσει τη θέση της σε μια εικόνα απογύμνωσης και ανησυχίας.

Η λίμνη, που βρίσκεται σε υψόμετρο 296 μέτρων κοντά στο χωριό Βουλιάστα στον δρόμο Ιωαννίνων-Άρτας, αποτελούσε ανέκαθεν έναν μικρό φυσικό παράδεισο. Το γαλάζιο χρώμα των καθαρών νερών της σε συνδυασμό με τα πλατάνια της περιοχής δημιούργησαν ένα τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, που προσέλκυε φυσιολάτρες, περιπατητές και επισκέπτες απ’ όλη τη χώρα.

Σήμερα, φόβοι ότι αυτή η ομορφιά μπορεί να χαθεί οριστικά εντείνονται. Οι έντονες και παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, και οι επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον φαίνεται να επιταχύνουν την υποβάθμιση ενός οικοσυστήματος εξαιρετικής σημασίας.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr