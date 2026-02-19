Πρόεδρος ΕΟΦ: Ο #1 μύθος γύρω από τον διαβήτη είναι ότι για την εμφάνισή του φταίει μόνο το φαγητό

Στο 2ο επεισόδιο της σειράς vidcast του Newsbomb.gr «Ζωή σε ισορροπία», ο Βασίλης Τσιατσιάμης συζητά με τον ενδοκρινολόγο-διαβητολόγο και πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Σπύρο Σαπουνά για τους μύθους και τις αλήθειες γύρω από τον διαβήτη.

ΖΩΗ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 02

Σπ. Σαπουνάς: Ο Νο1 μύθος γύρω από τον διαβήτη είναι ότι για την εμφάνισή του φταίει μόνο το φαγητό

Ο Βασίλης, ο οποίος ζει με διαβήτη εδώ και πάνω από 25 χρόνια, γνωρίζει από πρώτο χέρι πως υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από τον διαβήτη, οι οποιοι σίγουρα μας μπερδεύουν περισσότερο παρά μας βοηθάνε να καταλάβουμε το νόσημα. Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) Σπύρος Σαπουνάς υπογραμμίζει ότι η πολλή πληροφορία από πολλές πηγές, οι οποίες δεν είναι αξιόπιστες και δεν έχουν ελεγχθεί για την ορθότητά τους, είναι ένα «γενικότερο πρόβλημα της κοινωνίας».

Ειδικά σε ό,τι αφορά στον διαβήτη, βάζει στο «τραπέζι» και την ευθύνη των γιατρών. «Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης, αλλά νομίζω ότι έγκειται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έλλειψης εγγραμματοσύνης υγείας», σχολιάζει ενώ καταθέτει την άποψή του πως ο ψηφιακός φάκελος υγείας, αυτός που δημιουργείται τώρα και θα έχει ενσωματωμένη όλη την πληροφορία, θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εγγραμματοσύνη υγείας.

Ποιος είναι όμως ο #1 μύθος γύρω από τον διαβήτη; Μήπως είναι αυτός που συμπυκνώνεται στη φράση «αν τρώω πολλά γλυκά θα γίνω διαβητικός»; Ο κ. Σαπουνάς συμφωνεί πως ο πιο μεγάλος μύθος είναι αυτός που αφορά στο φαγητό, επισημαίνοντας πως «δεν φταίει η ποιότητα των τροφών μόνο ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να δούμε ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα τόσο μονοδιάστατα».

Όσο για τις αλήθειες που αφορούν στο νόσημα, ο πρόεδρος του ΕΟΦ δηλώνει πως ναι, ισχύει ότι οι διαβητικοί ασθενείς πρέπει να αθλούνται. Δεν είναι απαραίτητο να επιλέξουν το περοπάτημα αλλά να βρουν την άσκηση που τους ταιριάζει. Άλλωστε, «δεν είμαστε στην εποχή της a la carte οδηγίας» και «κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικά προβλήματα και διαφορετικές συννοσηρότητες».

Ένα επεισόδιο που μάς θυμίζει ότι οι μύθοι γύρω από τον διαβήτη δεν είναι απλά λάθος πληροφορίες, αλλά βάρος.

