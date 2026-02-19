Η Μονή Ξενοφώντος τίμησε τον Δημήτρη Χριστοφιλέα

Ο Δημήτρης Χριστοφιλέας έλαβε τον Μεγαλόσταυρο του Αγίου Γεωργίου, από τον Καθηγούμενο της Μονής Γέροντα Αλέξιο, σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό μοναστήρι.

Μέσα σε κλίμα έκδηλης συγκίνησης και ευλάβειας, ο Δημήτρης Χριστοφιλέας, ιδιοκτήτης του Δειπνοσοφιστήριον, τιμήθηκε από τον ηγούμενο της Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους, με τον Μεγαλόσταυρο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ο οποίος είναι και ο προστάτης του μοναστηριού.

Φίλοι και συνεργάτες Δειπνοσοφιστήριον με τον γέροντα Αλέξιο στο κέντρο και τον Δημήτρη Χριστοφιλέα στο πλάι του.

Η τιμητική τελετή πραγματοποιήθηκε ανήμερα της εορτής της Υπαπαντής, με τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος, Γέροντα Αλέξιο, να αναφέρεται με επαινετικά λόγια στον κ. Χριστοφιλέα και το Δειπνοσοφιστήριον, για το ήθος και την προσφορά τους στην κοινωνία.. Το Δειπνοσοφιστήριον, μέσα από το σύνολο της δραστηριότητάς του και με κάθε ευκαιρία, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, στηρίζοντας ουσιαστικά όσους έχουν ανάγκη και καλλιεργώντας κουλτούρα ευθύνης και ανθρωπιάς.

Από αριστερά, Γέροντας Αλέξιος, Καθηγούμενος Ι. Μ. Ξενοφώντος, Ιερώνυμος, Μητροπολίτης Λαρίσης & Τυρνάβου, Δημήτρης Χριστοφιλέας

Παρόντες στη σεμνή τελετή ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης & Τυρνάβου Ιερώνυμος, ο καθηγούμενος της Μονής Παντοκράτορος, Γέροντας Γαβριήλ, πλειάδα ιερέων, ιεροψαλτών, προσκυνητών, αλλά και φίλοι και συνεργάτες του Δειπνοσοφιστήριον, που πέρασαν 3 ημέρες θρησκευτικής κατάνυξης και πολλές ώρες δίπλα στον γέροντα Αλέξιο, ο οποίος τους μετέφερε το πατερικό του πνεύμα, ενώ γεύτηκαν και την Αγιορείτικη κουζίνα.

Ο πάπυρος βράβευσης που απονεμήθηκε στον κ. Δ. Χριστοφιλέα

Η Μονή Ξενοφώντος είναι ένα από τα είκοσι κυρίαρχα μοναστήρια του Αγίου Όρους και βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή της Αθωνικής Πολιτείας, κοντά στη Δάφνη, το λιμάνι της. Ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα και τα τελευταία χρόνια γνωρίζει σημαντική πνευματική άνθιση, με τη σοφή καθοδήγηση του Καθηγουμένου Αλέξιου, ο οποίος διευθύνει τη Μονή εδώ και 50 χρόνια.

Άποψη της Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους