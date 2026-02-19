Πρόβλημα σε ραντάρ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Τι καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει προβληματισμό για την κατάσταση των υποδομών και καλεί σε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας και της Δικαιοσύνης.

Πρόβλημα σε ραντάρ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Τι καταγγέλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας
Απώλεια επικοινωνίας δεδομένων με τον σταθμό ραντάρ στο λόφο Μερέντα, υπήρξε σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, ενάμιση μήνα μετά από όσα συνέβησαν με το πρόβλημα στο FIR Αθηνών

Όπως ανέφεραν οι Ελεγκτές το νέο πρόβλημα είχε ως συνέπεια η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, να λειτουργεί με ένα μόνο από τα τρία προβλεπόμενα ραντάρ και χωρίς εφεδρικές συχνότητες.

Σε ανακοίνωση της η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αναφέρει:

«Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, αφού χάθηκε ξανά η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα, όπως και τον περασμένο Αύγουστο, όταν αστόχησε το ανταλλακτικό, που η Υ.Π.Α. «αξιολογούσε» από τον Μάϊο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί. Η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ, από τα τρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν και χωρίς εφεδρικές συχνότητες, αφού η μεταφορά δεδομένων από και προς τον λόφο Μερέντα διεκόπη». Αναφέρεται επίσης στο περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026, κατά το οποίο -όπως υποστηρίζει- σημειώθηκε ολική απώλεια επικοινωνιών του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.

Κατά την ίδια, μέχρι σήμερα, όπως τονίζει, δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για τα αίτια του συμβάντος, ούτε έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης ασφάλειας (safety assessment) ή εκδοθεί επιχειρησιακές οδηγίες διαχείρισης κυκλοφορίας. Παράλληλα, οι χωρητικότητες των τομέων παραμένουν στο 100%.

Η ΕΕΕΚΕ κάνει λόγο για καθυστερήσεις και σε διαδικασίες προμηθειών. Ειδικότερα, αναφέρεται στο νέο σύστημα ραντάρ (D.P.S.), σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός του έχει αυξηθεί στα 160 εκατ. ευρώ, από 76 εκατ. το 2024, χωρίς -όπως υποστηρίζει- να έχουν παρουσιαστεί τεχνικές προδιαγραφές.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη σύμβαση για το σύστημα επικοινωνιών φωνής του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ., η οποία έληξε χωρίς να παραδοθεί το σύστημα, καθώς και σε καθυστερήσεις στη μετεγκατάσταση της Προσέγγισης Αθηνών, λόγω μη ορισμού επιτροπής για τον καθορισμό λειτουργικών προδιαγραφών.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει προβληματισμό για την κατάσταση των υποδομών και καλεί σε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας και της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προτίθενται να λάβουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χωρητικότητας, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο για λόγους ασφάλειας, ενώ δηλώνουν ότι δεν θα παράσχουν υπερεργασία κατά την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να τελειώσει η σημερινή νοοτροπία που υπάρχει στην Υ.Π.Α. και την οδήγησε στην παρακμή, ώστε η χώρα να αποκτήσει έναν πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας αντάξιο των Ευρωπαϊκών.» καταλήγει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας.

