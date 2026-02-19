Βρετανία: Σε κανονικό κελί ο Άντριου – Μπορεί να κρατηθεί έως 96 ώρες

Στα χέρια της βρετανικής αστυνομίας βρίσκεται ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου. Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου θα κρατηθεί σε κανονικό κελί έως και 96 ώρες.

Ο σχολιαστής αστυνομικών θεμάτων, Ντάνι Σο είπε στο BBC ότι ο πρώην πρίγκιπας μπορεί να κρατηθεί έως και 96 ώρες αρκεί να δοθούν οι απαραίτητες παρατάσεις της κράτησης από το δικαστήριο.

Στις περισσότερες υποθέσεις οι συλληφθέντες κρατούνται από 12 ή 24 ώρες και στη συνέχεια είτε αφήνονται ελεύθεροι όσο συνεχίζεται η έρευνα ή τους απαγγέλλονται κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον Ντάνι Σο, ο Άντριου θα κρατηθεί σε κελί στο κρατητήριο το οποίο διαθέτει μόνο ένα κρεβάτι και μία τουαλέτα. Εκεί θα περιμένει να ανακριθεί από τους αστυνομικούς. «Δεν θα υπάρξει ειδική μεταχείριση για αυτόν», είπε ο Ντάνι Σο.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η ακριβής ώρα της σύλληψης του αδελφού του Βρετανού βασιλιά ούτε πού κρατείται.

Η περίφημη φωτογραφία του Έπσταιν και του πρώην πρίγκιπα Άντριου να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ

Το χρονικό της σύλληψης

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ συνελήφθη ανήμερα των 66ων γενεθλίων του ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Αστυνομικοί εθεάθησαν από νωρίς σήμερα το πρωί στο Σάντριγχχαμ, όπου διαμένει ο μικρότερος αδελφός του Βασιλιά, μετά την αφαίρεση των επίσημων τίτλων του. Έξι περιπολικά χωρίς διακριτικά έφτασαν στο κτήμα του Βασιλιά Καρόλου στο Νόρφολκ λίγο μετά τις 8 π.μ. σήμερα το πρωί.

Οι περαστικοί είπαν ότι η ομάδα των οκτώ ατόμων φορούσε πολιτικά «αλλά φαινόταν να είναι αστυνομικοί». Ένας από αυτούς φαινόταν να κουβαλάει ένα φορητό υπολογιστή Πάρκαραν κοντά στο πρώην σπίτι του πρίγκιπα Φίλιππου, το Wood Farm, όπου έχει «εξοριστεί« το τελευταίο διάστημα ο Άντριου. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκε μια συνοδεία οχημάτων να φεύγει. Το BBC επιβεβαίωσε ότι κρατείται ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Ο Άντριου, ο οποίος γίνεται 66 ετών σήμερα (19/2), διαμένει στο Σάντρινγχαμ αφότου τον έδιωξε ο μεγαλύτερος αδελφός του από το Royal Lodge στο Γουίνδσορ μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Έπσταϊν.

