Live - Η ενημέρωση συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπo Παύλο Μαρινάκη
Απαντήσεις για όλα τα θέματα της επικαιρότητας
Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
Για την υπόθεση με τον ΟΠΕΚΑ και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν η πρωταγωνίστρια ήταν όχι απλά μέλος της ΝΔ, αλλά σημαίνον στέλεχος και κεντρικό ρόλο»
