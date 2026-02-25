Πατήσια: Για κακούργημα ο 51χρονος διανομέας, για πλημμέλημα ο 70χρονος που τον μαχαίρωσε

Κακουργηματική ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη ασκήθηκε σε βάρος του 51χρονου διανομέα, μετά τον άγριο τσακωμό του με τον 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα, με αφορμή μία προσπέραση. Ο 51χρονος οδηγείται σε τακτικό ανακριτή.



Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε και στον 70χρονο οδηγό, ο οποίος νοσηλεύεται, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια μετά τη λήξη της νοσηλείας του.

Τα μαχαίρια που βρέθηκαν στην κατοχή του 70χρονου

Yπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έγινε χθες (Τρίτη 25 Φεβρουαρίου) στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών, δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν έντονα και μάλιστα, ο ένας έβγαλε και μαχαίρι. Στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένας 51χρονος διανομέας, αναβάτης μοτοσικλέτας, και ένας 70χρονος οδηγός αυτοκινήτου.

Σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας ακούγεται να λέει ο ντελιβεράς «πήγες να με σκοτώσεις». Λίγο αργότερα φαίνεται να έχει κατέβει από το μηχανάκι και να ελέγχει το αριστερό του μπράτσο, στο οποίο φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά από τον 70χρονο, αφού προηγουμένως του είχε καταφέρει χτύπημα την ώρα που ο οδηγός του ΙΧ βρισκόταν εντός του οχήματός του.

Σ' εκείνο το σημείο του καβγά έβγαλε το μαχαίρι και τον χτύπησε. Το τραύμα, ευτυχώς, δεν ήταν σοβαρό. Ο ντελιβεράς πάρκαρε το μηχανάκι του, ο οδηγός κατέβηκε από το ΙΧ κι επιδόθηκαν σε ανταλλαγή γροθιών, μέχρι που έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις.

Διαβάστε επίσης