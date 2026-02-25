Πάτρα: Καθαρή η μαγνητική του 5 μηνών βρέφους που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα

Ευχάριστα είναι τα νέα αναφορικά με την κατάσταση υγείας του 5 μηνών βρέφους που εξακολουθεί να νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε βγήκε καθαρή με τους γονείς του βρέφους να μη κρύβουν τη χαρά τους για τη θετική εξέλιξη της πορείας της υγείας του παιδιού τους.

Νωρίτερα, σε γραπτή δήλωσή του ο Διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης ξεκαθάρισε πως η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή του.

Το βρέφος θα παραμείνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για στενή παρακολούθηση, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή.

Η επιχείρηση διακομιδής του στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς. Η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, κρίθηκε απαραίτητη, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση ανάλογων σοβαρών περιστατικών.

Συγγνώμη από τους γονείς ζήτησε ο υπουργός Υγείας

Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε η καταγγελία που έκανε η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα σε ΜΕΘ στο νοσοκομείο του Ρίου, ότι η παιδίατρος στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, δεν ήταν στη θέση της.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

