Ολόκληρο οπλοστάσιο στις φυλακές Δομοκού: 14 μαχαίρια, 5 σουβλιά, λάμα, λόγχη, κινητά και φορτιστές

Ολόκληρο οπλοστάσιο αποκάλυψε η έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Δομοκού, καθώς μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν 14 μαχαίρια, 5 σουβλιά, λάμα, λόγχη, κινητά και φορτιστές!

Λίγες μέρες μετά την εκτέλεση στις φυλακές και τα κελιά των κρατουμένων συνεχίζουν να είναι «αποθήκες» πολεμοφοδίων. FBI και ΕΚΑΜ προχώρησαν σε νέα έφοδο στις φυλακές Δομοκού, κάνοντας «φύλλο και φτερό» 40 κελιά σε δύο πτέρυγες.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν ενδελεχείς ελέγχους σε κελιά που κρατούνται σκληροί ποινικοί, μεταξύ αυτών ο Αλκέτ Ριζάι, που ήταν «παρών» και στη δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου από τον Βούλγαρο δολοφόνο του Γιάννη Μακρή στη Βούλα, καθώς και του επίσης Αλβανού Σάντρι, γνωστού διακινητή κοκαΐνης.

Eurokinissi

Μεταξύ άλλων οι έρευνες αποκάλυψαν:

14 αυτοσχέδια μαχαίρια

5 αυτοσχέδια σουβλιά

μεταλλική λάμα

αυτοσχέδια θήκη μαχαιριού, κατασκευασμένη από χαρτί, ύφασμα και σελοφάν, μήκους -22- εκατοστών

μεταλλική μύτη σε σχήμα λόγχης μήκους

αυτοσχέδιο τροχείο μαχαιριών,

6 κινητά και φορτιστές

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 9 ατόμων.

