Έρευνες σε κελιά κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού και Θεσσαλονίκης: Συνελήφθησαν δύο έγκλειστοι

Έπειτα από την θανάσιμη επίθεση στις φυλακές Δομοκού την Κυριακή (15/02), διεξήχθη την Παρασκευή και το Σάββατο αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Δομοκού και Θεσσαλονίκης με σκοπό τον εντοπισμό παράνομων αντικειμένων.

Συνολικά διενεργήθηκαν έρευνες σε 17 κελιά στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού και σε 8 κελιά στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή, κατά περίπτωση, αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. και υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε. και της Υ.Α.Ο.Ε.Β.Ε. (Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, Δίωξης Ναρκωτικών, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων).

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν 2 έγκλειστοι στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δομοκού, καθώς ο ένας κατείχε μαχαίρι και ο έτερος κινητό τηλέφωνο, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί μέτρων διασφάλισης κοινωνικής ειρήνης, αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το μαχαίρι, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

