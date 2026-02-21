Τα 4 καυτά ερωτήματα για τις φυλακές Δομοκού

Η δολοφονία του 47χρονου Έλληνα ισοβίτη στο γραφείο του αρχιφύλακα από τον Βούλγαρο βαρυποινίτη γεννά καυτά ερωτήματα στα οποία κανείς μέχρι τώρα δεν έχει το σθένος να απαντήσει.

Ερώτημα 1ο: Πώς βρέθηκε το όπλο στο κατάστημα κράτησης; Ήταν του αρχιφύλακα; Ήταν του θύματος ή του θύτη; Και πώς πέρασε μέσα στις φυλακές; Απάντηση καμία.

Ερώτημα 2ο: Από πότε το γραφείο ενός αρχιφύλακα γίνεται σημείο συνάντησης για ραντεβού μεταξύ κρατουμένων οι οποίοι υποτίθεται ότι θέλουν να λύσουν τις διαφορές τους; Τι είναι το γραφείο του αρχιφύλακα; Καφενείο ή μήπως στέκι ή γιάφκα;

Ερώτημα 3ο: Γιατί το γραφείο του αρχιφύλακα δεν είχε κάμερες μέσα; Σε κανέναν δεν προκαλεί εντύπωση; Ή μήπως είχε και ήταν απενεργοποιημένες;

Ερώτημα 4ο: Από πότε ένας αρχιφύλακας ασχολείται και με την πορεία δικών; Σύμφωνα με τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει την υπόθεση, το θύμα, ο 47χρονος είχε ζητήσει από τον Βούλγαρο κατηγορούμενο να τον συνοδεύσει προκειμένου να συζητήσουν με τον αρχιφύλακα ζητήματα που αφορούσαν εκκρεμή υπόθεση στον Άρειο Πάγο, σχετική με την έκδοσή του στην Ολλανδία. Έλα Χριστέ κι Απόστολε. Τι είναι ο αρχιφύλακας; Δικαστής;

Όλα τα παραπάνω είναι πολύ περίεργα και αποτελούν την ταμπακιέρα της υπόθεσης. Παρόλα αυτά ουδείς έχει ψελλίσει το παραμικρό. Σύμπτωση ή μήπως ομερτά;

