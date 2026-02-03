Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί»

Πορεία διαμαρτυρίας στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησαν οι οδηγοί ταξί της Αττικής την Τρίτη (03/02), οι οποίοι βρίσκονται σε 48ωρη απεργία από τις 6 το πρωί σήμερα.

Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Το κύριο σώμα της πορείας σταμάτησαν οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. στη συμβολή της Ηρώδου Αττικού με τη Βασιλίσσης Σοφίας, και τετραμελής επιτροπή μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου όπου και συναντήθηκε με συνεργάτες του πρωθυπουργού, και στους οποίους διαβίβασε τα αιτήματα των οδηγών ταξί.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος στην πορεία οδηγών ταξί στην Αθήνα, στις 3 Φεβρουαρίου 2026. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Σε δηλώσεις του έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλους δήλωσε χρησιμοποιώντας τηλεβόα: «τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου για το προεδρίο του ΣΑΤΑ και ειδικά τον Λυμπερόπουλο είναι κλειστό. Όχι μόνο για τον Λυμπερόπουλο και το προεδρείο. Αλλά είχαμε μία άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού σήμερα, και καταθέσαμε όλα τα δίκαια αιτήματα που έχουμε».

«Ο αγώνας συνεχίζεται. Βρήκαμε και τον κ. Φλωρίδη να μιλήσουμε για το θέμα του ποινικού μητρώου, που αφαιρεί από πολύ κόσμο τη δουλειά του», πρόσθεσε.

Η πορεία των οδηγών ταξί ξεκίνησε από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στη Μάρνη και κινήθηκε μέσω της Σταδίου προς τη Βουλή και, έπειτα, τη Βασιλίσσης Σοφίας, με τελικό προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου.

Η κινητοποίηση των οδηγών ταξί εξελίχθηκε με την παρουσία δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. που δεν επέτρεψε στους διαδηλωτές να κλείσουν το σύνολο του οδοστρώματος, με τους αστυνομικούς να παραχωρούν έναν περιορισμένο αριθμό λωρίδων στους οδηγούς ώστε να μη διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία.

Η απεργία ξεκίνησε από το πρωί της Τρίτης (3/2) στις 06:00, και θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Πέμπτης (5/2) στις 06:00, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Μεταξύ των αιτημάτων, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου είναι:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στρέφονται σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης.

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Διαβάστε επίσης