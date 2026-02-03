Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας: Προειδοποίηση για απεργία διαρκείας - Φωτογραφίες, βίντεο

Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας.

Στους δρόμους της Αθήνας για πορεία διαμαρτυρίας βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (03/02) οι οδηγοί ταξί της Αττικής, έπειτα από την έναρξη της νέας 48ωρης απεργίας του ΣΑΤΑ.

Η πορεία ξεκίνησε από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στη Μάρνη και κινήθηκε μέσω της Σταδίου προς τη Βουλή και, έπειτα, τη Βασιλίσσης Σοφίας, με τελικό προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου.

Η κινητοποίηση των οδηγών ταξί εξελίχθηκε με την παρουσία δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. που δεν επέτρεψε στους διαδηλωτές να κλείσουν το σύνολο του οδοστρώματος, με τους αστυνομικούς να παραχωρούν έναν περιορισμένο αριθμό λωρίδων στους οδηγούς ώστε να μη διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία.

Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Η απεργία ξεκίνησε από το πρωί της Τρίτης (3/2) στις 06:00, και θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Πέμπτης (5/2) στις 06:00, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Λίγο πριν την εκκίνηση της πορείας ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ προειδοποίησε για απεργία διαρκείας στην περίπτωση που προωθηθεί το νομοσχέδιο για υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, κάνοντας λόγο για «βίαιη προσαρμογή» χωρίς υποδομές.

Μεταξύ των αιτημάτων, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου είναι:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στρέφονται σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης.

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

