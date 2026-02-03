ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί για δύο μέρες η Αττική – Ξεκίνησε η απεργία

Ακινητοποιημένα θα είναι από νωρίς το πρωί της Τρίτης τα ταξί στην Αττική.

Newsbomb

ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί για δύο μέρες η Αττική – Ξεκίνησε η απεργία
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί.

Η απεργία ξεκίνησε από το πρωί της Τρίτης (3/2) στις 06:00, και θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Πέμπτης (5/2) στις 06:00, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Μεταξύ των αιτημάτων, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου είναι:

  • Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
  • Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στρέφονται σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ:

  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • στην προχειρότητα της νομοθέτησης.
  • στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μου είπε να φύγω για να σωθώ», λέει η μητέρα του

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Σάρζα των ΗΑΕ ο Χάρης Δούκας: «Ενισχύεται περαιτέρω το διεθνές κύρος και η αναγνωρισιμότητα της»

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Απόψε είναι η ευκαιρία του - Η ώρα και το κανάλι

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Δεν έχουν τέλος τα σκάνδαλα -Σάλος με τη Βουλγαρία και οι κατηγορίες για το Λουξεμβούργο

06:36LIFESTYLE

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Κέρδισε το πρώτο βραβείο Grammy και εισήλθε στο «κλαμπ EGOT»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σε απόγνωση κάτοικοι και ιδιοκτήτες εξοχικών στον Αγιόκαμπο – «Πλημμυρίσαμε 4η φορά»

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Πώς το στοίχημα να προσελκύσει χρήστες με ΑΙ μετέτρεψε το Grok σε εφαρμογή γεμάτη πορνό

06:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ιράν κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναίνεση... από του χρόνου: Καμία διάθεση για αυξημένες πλειοψηφίες από την αντιπολίτευση

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Λοράν παραδέχθηκε ότι συνάντησε δυο φορές τον Τζέφρι Έπσταϊν

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άρση μονιμότητας στο Δημόσιο: Από την ασπίδα προστασίας στην εποχή της αξιολόγησης - Τι ισχύει σήμερα, τι αλλάζει

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βαρκελώνη η πρώτη μεταμόσχευση προσώπου παγκοσμιώς από δότρια που είχε υποβληθεί σε ευθανασία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: Πώς κλείνει ο φαύλος κύκλος - «Τα παιδιά δεν θέλουν τέλειους γονείς – Θέλουν γονείς παρόντες»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός στον ΣΚΑΪ: «Ψεύτικο δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί για δύο μέρες η Αττική – Ξεκίνησε η απεργία

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Λόρα: Τρία χρόνια σιωπής, μια φυγή - αίνιγμα και οι σκιές μιας οικογένειας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται λασποβροχές και καταιγίδες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από το διπλό κύμα κακοκαιρίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Λόρα: Τρία χρόνια σιωπής, μια φυγή - αίνιγμα και οι σκιές μιας οικογένειας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται λασποβροχές και καταιγίδες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από το διπλό κύμα κακοκαιρίας

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βαρκελώνη η πρώτη μεταμόσχευση προσώπου παγκοσμιώς από δότρια που είχε υποβληθεί σε ευθανασία

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άρση μονιμότητας στο Δημόσιο: Από την ασπίδα προστασίας στην εποχή της αξιολόγησης - Τι ισχύει σήμερα, τι αλλάζει

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Απόψε είναι η ευκαιρία του - Η ώρα και το κανάλι

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Δεν έχουν τέλος τα σκάνδαλα -Σάλος με τη Βουλγαρία και οι κατηγορίες για το Λουξεμβούργο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί για δύο μέρες η Αττική – Ξεκίνησε η απεργία

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σήμα του ECMWF δίνει καλά νέα για τον υπόλοιπο χειμώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: Πώς κλείνει ο φαύλος κύκλος - «Τα παιδιά δεν θέλουν τέλειους γονείς – Θέλουν γονείς παρόντες»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

22:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

12:20WHAT THE FACT

Βόρεια Κορέα: Από το ημερολόγιο Juche στο Γρηγοριανό - Και όμως δεν είναι στο 2026!

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός στον ΣΚΑΪ: «Ψεύτικο δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ