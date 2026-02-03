ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί για δύο μέρες η Αττική – Ξεκίνησε η απεργία
Ακινητοποιημένα θα είναι από νωρίς το πρωί της Τρίτης τα ταξί στην Αττική.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί.
Η απεργία ξεκίνησε από το πρωί της Τρίτης (3/2) στις 06:00, και θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Πέμπτης (5/2) στις 06:00, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος.
Μεταξύ των αιτημάτων, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου είναι:
- Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
- Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
- Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
- Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
- Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
- Ερανιστικό Νομοσχέδιο
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στρέφονται σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ:
- στην απαξίωση του επαγγέλματος,
- στην προχειρότητα της νομοθέτησης.
- στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Φεβρουαρίου
12:20 ∙ WHAT THE FACT