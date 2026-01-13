Γιατί καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στο FIR Αθηνών – Η επιτροπή κατέληξε σε πόρισμα

Λύθηκε το μυστήριο με το black out στο FIR Αθηνών, που προέκυψε έπειτα από έναν συνεχή βόμβο που ακουγόταν στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των πιλότων με τον πύργο ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο δολιοφθοράς ή «ανεξήγητου» φαινόμενου. Η ειδική ομάδα εργασίας που συστάθηκε για να ερευνήσει το ζήτημα κατέληξε σε συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί.

Το ζήτημα τελικά ήταν ένα τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα, το οποίο μάλιστα έχει ξαναπροκύψει, αλλά σε πολύ μικρότερη έκταση και δεν έγινε παρατηρήσιμο.

Το πρόβλημα αυτό οφείλεται στην παλαιότητα του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής, και σύμφωνα με τους ιθύνοντες, όταν ανανεωθεί ο εξοπλισμός όπως αναμένεται, δεν θα υπάρχει περίπτωση να «καθηλωθούν» ξανά τα αεροπλάνα στο FIR Αθηνών για τον ίδιο λόγο.

