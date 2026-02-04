Reuters: Εδραιώνεται στρατηγικά η Ελλάδα

Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία η Atlantic See LNG Trade, όπως μετέδωσε το Reuters.



Η ελληνική κοινοπραξία υπέγραψε την πρώτη της συμφωνία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία τον Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως διαμετακομιστικής οδού για το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, η οποία αποφάσισε να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση σε καιρό πολέμου, καθώς ο ενεργειακός της τομέας καταρρέει υπό το βάρος των ρωσικών επιθέσεων, του ψύχους και των συσσωρευμένων ζημιών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα έχει «διαφοροποιήσει σημαντικά» τις προμήθειες φυσικού αερίου της.

Aπό την Ρεβιθούσα το αμερικανικό LNG

Σύμφωνα με το Reuters, το φορτίο αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα φτάσει στον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβιθούσας στην Ελλάδα και η παράδοσή του στην ουκρανική εταιρεία ενέργειας Naftogaz έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο μέσω αγωγού που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία, μέσω της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας, σύμφωνα με δήλωση της Atlantic See LNG Trade, στην οποία συμμετέχει ο όμιλος AKTOR κατά 60% και o ελληνικός προμηθευτής φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ) κατά 40%.



Η μέγιστη ποσότητα μπορεί να φτάσει έως και 1 terawatt ώρες, ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα των εμπλεκόμενων διαχειριστών δικτύων φυσικού αερίου, πρόσθεσε στην δήλωσή της η κοινοπραξία.



Η Ελλάδα συμφώνησε πέρυσι να εισάγει 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG ετησίως από το 2030, στο πλαίσιο της πρώτης μακροπρόθεσμης συμφωνίας της με την Ουάσινγκτον, η οποία επιδιώκει να αντικαταστήσει τις ρωσικές προμήθειες προς την Ευρώπη.

