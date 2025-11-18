Τουρκία: Fake news ότι δεν αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, λόγω συμφωνίας για LNG από τις ΗΠΑ

Παραπληροφόρηση χαρακτηρίζει η τουρκική προεδρία τους ισχυρισμούς ορισμένων μέσων ενημέρωσης της χώρας ότι «οι αγορές ρωσικού φυσικού αερίου από την Τουρκία θα σταματήσουν, επειδή υπέγραψε συμφωνία LNG με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ως εκ τούτου μια ενεργειακή κρίση είναι στον ορίζοντα».

Σε ανακοίνωση του Κέντρου κατά της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της προεδρίας σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «η Τουρκία, με τις υποδομές της σε αγωγούς, LNG και αποθήκευσης, είναι μια από τις ισχυρότερες χώρες στην περιοχή όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού. Δεν υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει πρόβλημα στην ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο ή ενεργειακής κρίσης, ούτε σήμερα ούτε τον επερχόμενο χειμώνα».

Τονίζεται επίσης ότι «η προμήθεια φυσικού αερίου της Τουρκίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζεται αδιάλειπτα, όπως έχει προγραμματιστεί, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων συμβάσεων που ισχύουν μεταξύ των αρμόδιων φορέων».

Παράλληλα, διευκρινίζεται, ότι «η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG από την Τουρκία από περισσότερες πηγές όπως οι ΗΠΑ, το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, η Αλγερία, το Ομάν και το Κατάρ αποτελεί τεχνική επιλογή που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση της ασφάλειας εφοδιασμού, την αύξηση του ανταγωνισμού και την ενίσχυση της ευελιξίας του εφοδιασμού».

Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό

Νωρίτερα σήμερα, ρωσικά πυρά έπληξαν το τουρκικό πλοίο «Orinda» την ώρα που αυτό βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Οδησσού, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία.

Το εν λόγω πλοίο μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου και έπειτα από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να εκκενωθούν γειτονικές περιοχές για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρει το turkiyetoday. Μάλιστα υπάρχουν φόβοι πως το πλοίο ενδέχεται «να εκραγεί ανά πάσα στιγμή».

Δεκαέξι μέλη του πληρώματος του τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίου απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε από τη ρωσική επίθεση σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ουκρανικά πυροσβεστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν ότι θα διεξαχθεί αξιολόγηση των ζημιών μόλις η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Τούρκοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και πως βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές.

Διαβάστε επίσης