Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό

Ρωσικά πυρά έπληξαν σήμερα το τουρκικό πλοίο «Orinda» την ώρα που αυτό βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Οδησσού, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία.

Το εν λόγω πλοίο μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου και έπειτα από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να εκκενωθούν γειτονικές περιοχές για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρει το turkiyetoday. Μάλιστα υπάρχουν φόβοι πως το πλοίο ενδέχεται «να εκραγεί ανά πάσα στιγμή».

? #LATEST — Russian forces hit Turkish-owned LPG vessel ORINDA at Ukraine’s Izmail Port, sparking fire; all 16 Turkish crew members evacuated safely pic.twitter.com/o3udO1ZEz1 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 17, 2025

Wonder how PM Erdogen is going to respond to the Russians attacking a Turkish tanker ship?



Turkey has 13 attack submarines, 17 fast attack missile boats, 16 patrol craft, 9 corvettes, 17 frigates, 50 landing ships & 1 amphibious assault ship to protect its shipping from Russia. https://t.co/J2l2JAae4f — DawsonSField (@DawsonSField) November 17, 2025

Δεκαέξι μέλη του πληρώματος του τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίου απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε από τη ρωσική επίθεση σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ουκρανικά πυροσβεστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν ότι θα διεξαχθεί αξιολόγηση των ζημιών μόλις η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Τούρκοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και πως βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές.