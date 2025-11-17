Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό
Υπάρχει φόβος πως το πλοίο μπορεί να εκραγεί ανά πάσα στιγμή - Εκκενώθηκε ρουμανικό χωριό στην άλλη πλευρά των συνόρων
Ρωσικά πυρά έπληξαν σήμερα το τουρκικό πλοίο «Orinda» την ώρα που αυτό βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Οδησσού, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία.
Το εν λόγω πλοίο μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου και έπειτα από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να εκκενωθούν γειτονικές περιοχές για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρει το turkiyetoday. Μάλιστα υπάρχουν φόβοι πως το πλοίο ενδέχεται «να εκραγεί ανά πάσα στιγμή».
Δεκαέξι μέλη του πληρώματος του τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίου απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε από τη ρωσική επίθεση σύμφωνα με ανακοίνωση.
Ουκρανικά πυροσβεστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν ότι θα διεξαχθεί αξιολόγηση των ζημιών μόλις η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Τούρκοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και πως βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές.