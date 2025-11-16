Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαμάρα - Βίντεο

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Νοβοκουίμπισεφσκ στην περιοχή της Ρωσίας Σαμάρα, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

It seems a few more are agreeing with me that the footage from Samara region does NOT look like a hit on the oil refinery.



However it is looking more and more similar to a strike on a substation - quite possibly crucial for the refinery's option. pic.twitter.com/8VHLtZMbZX — Tim White (@TWMCLtd) November 16, 2025

Στην ανακοίνωση του αναφέρει ότι κατέγραψε τις εκρήξεις και μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο της επίθεσης, αλλά εξακολουθεί να αξιολογεί την έκταση των ζημιών.

Video with the sound of a drone impact in Novokuybyshevsk, Samara region. This region is the home of the Novokuybyshevsk refinery that was hit before. Geolocated at 53.09833491941611, 49.90941083575615 pic.twitter.com/dTFB1nBhu0 — raging545 (@raging545) November 15, 2025

? Samara, attack on oil refinery, according to local residents! pic.twitter.com/UmDJlm7MeW — MAKS 25 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) November 15, 2025

BREAKING:



Ukraine launches major drone swarm attack again Russia.



The Russian oil refineries in Volgograd and Samara are under attack. pic.twitter.com/TLAzzlJqtd — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2025

Συνεχίζουν την προέλαση οι Ρώσοι

Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε σήμερα ότι κατέλαβε δύο χωριά στη νότια Ουκρανία, όπου οι Ρώσοι στρατιώτες εξακολουθούν να προωθούνται αργά απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που αριθμούν λιγότερους στρατιώτες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε στην εφαρμογή Telegram ότι οι στρατιώτες του κατέλαβαν τις κοινότητες Ροβνοπόλιε και Μαλάια Τοκμάτσκα στην περιοχή της Ζαπορίζια αφού είχαν καταλάβει, όπως υποστήριξε, δύο ακόμη κοινότητες στη διάρκεια των προηγούμενων επτά ημερών.

Το μέτωπο της Ζαπορίζια είναι πολύ λιγότερο ενεργό από εκείνο στα ανατολικά, όπου επικεντρώνονται οι μάχες, με τις ρωσικές δυνάμεις, που διαθέτουν καλύτερο εξοπλισμό και μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών, να εξακολουθούν να καταλαμβάνουν με αργούς ρυθμούς έδαφος στη ζώνη αυτή.

Στην ανατολική Ουκρανία, οι μάχες επικεντρώνονται για τον έλεγχο του επιμελητειακού κόμβου του Ποκρόφσκ, όπου εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες εισέδυσαν τις τελευταίες εβδομάδες δυσκολεύοντας το έργο της ουκρανικής άμυνας.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα βρίσκονται σε νεκρό σημείο, με μια συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη, για την οποία είχε γίνει λόγος, ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να μην έχει πραγματοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης