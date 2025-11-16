Το Ισραήλ «δεν αντιτίθεται» στην πώληση F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία - «Όχι» για την Τουρκία

Το Ισραήλ δεν αντιτίθεται στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Σαουδική Αραβία, αλλά θέλει να τεθεί ως όρος η εξομάλυνση των σχέσεων με το βασίλειο, όπως ανέφεραν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το Axios.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας – διάδοχος, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, την προσεχή Τρίτη. Η συμφωνία για τα F-35 και η πιθανή ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ θα είναι τα βασικά θέματα της συνάντησης.

Ο Τραμπ έχει ήδη ζητήσει από τον Σαουδάραβα πρίγκιπα να κινηθεί προς την κατεύθυνση ένταξης στις «Συμφωνίες του Αβραάμ», καθώς ο πόλεμος στη Γάζα οδεύει προς το τέλος του.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον εξετάζει μία ευρύτερη συμφωνία ασφαλείας με το Ριάντ, στην οποία η πιθανή προμήθεια F-35 αποτελεί κομβικό στοιχείο.

Το Τελ Αβίβ, παρ’ ότι είναι το μοναδικό κράτος της περιοχής που διαθέτει F-35, δηλώνει λιγότερο ανήσυχο για τη Σαουδική Αραβία απ’ ό,τι για την Τουρκία, εφόσον η προμήθεια ενταχθεί σε πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η εγγύτητα των σαουδαραβικών βάσεων στο ισραηλινό έδαφος απαιτεί συγκεκριμένες «ασφαλιστικές δικλίδες».

Μεταξύ των ρυθμίσεων που θα επιδιωχθούν, είναι η απαγόρευση ανάπτυξης των σαουδαραβικών F-35 σε βάσεις στη δυτική πλευρά της χώρας.

Η μεγαλύτερη εκκρεμότητα αφορά τις απαιτήσεις του Ριάντ για δέσμευση του Μπενιαμίν Νετανιάχου σε «αξιόπιστη, μη αναστρέψιμη και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πορεία» προς παλαιστινιακό κράτος. Ο Νετανιάχου δεν έχει αποδεχθεί μέχρι στιγμής τέτοιο πλαίσιο.

Παρά ταύτα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ευελπιστούν ότι η συνάντηση Τραμπ – Μπιν Σαλμάν θα επιτρέψει την έναρξη άμεσων συνομιλιών για μία συνολική συμφωνία που θα μπορούσε να ωριμάσει τους επόμενους μήνες.

