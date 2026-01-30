Υπεγράφη η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την AKTOR - ΔΕΠΑ

Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την Atlantic See LNG (AKTOR - ΔΕΠΑ). Το πρώτο φορτίο που θα φτάσει στη Ρεβυθούσα θα σταλεί στην Ουκρανία τον Μάρτιο.

Ξεκινάει η υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου όχι το 2030 που είχε συμφωνηθεί, αλλά από το 2026. Με δεδομένο ότι όλα θα επιταχυνθούν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον, που συμμετέχουν πολλά περισσότερα κράτη εκτός από τη Ρουμανία και την Ουκρανία, περιμένει κανείς ότι οι ποσότητες που θα διακινηθούν μέσω του ελληνικού Κάθετου Διαδρόμου θα είναι τεράστιες, όπως είπε και ο Joshua Volz, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στον τομέα της διεθνούς ενεργειακής πολιτικής στο Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών («ποταμός όχι σταγόνες»).

Και αυτο πριν ξεκινήσει η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου. Αυτά για όσους βιάστηκαν να πανηγυρίσουν τη δήθεν αποτυχία του Κάθετου Διαδρόμου ή το ασύμφορο και ακριβό της διακίνησης του αμερικανικού LNG.

