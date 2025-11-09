Νταγκ Μπέργκαμ για συμφωνία AKTOR-ΔΕΠΑ και Venture Global: Ενισχύονται οι δεσμοί μας με την Ελλάδα
Ο Μπέργκαμ στην ανάρτησή του σχολιάζει πως με αυτή τη συμφωνία, ενισχύεται και η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης
Ο Νταγκ Μπέργκαμ με αφορμή το διήμερο υπουργικό συνέδριο στο Ζάππειο για την Ενέργεια, έκανε λόγο για συμφωνίες που ενισχύουν τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ελλάδα.
Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην συμφωνία της AKTOR - ΔΕΠΑ με τη Venture Global, την πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας LNG με τις ΗΠΑ.
H ανάρτηση του Νταγκ Μπέργκαμ:
