Νταγκ Μπέργκαμ για συμφωνία AKTOR-ΔΕΠΑ και Venture Global: Ενισχύονται οι δεσμοί μας με την Ελλάδα

Ο Νταγκ Μπέργκαμ με αφορμή το διήμερο υπουργικό συνέδριο στο Ζάππειο για την Ενέργεια, έκανε λόγο για συμφωνίες που ενισχύουν τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην συμφωνία της AKTOR - ΔΕΠΑ με τη Venture Global, την πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας LNG με τις ΗΠΑ.

Ο Μπέργκαμ στην ανάρτησή του σχολιάζει πως με αυτή τη συμφωνία, ενισχύεται και η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης.

H ανάρτηση του Νταγκ Μπέργκαμ: