Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ξάνθη, 20 Ιανουαρίου 2026. Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε σήμερα στο Ελληνικό Κράτος, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστου Δήμα, το τμήμα του νέου Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού, «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», το οποίο αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και συνδέει πλέον την Ελλάδα με τη Βουλγαρία μέσω νέου μεθοριακού σταθμού.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, καθώς αποτελούσε το τελευταίο αδιανοικτο τμήμα του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού. Το έργο, το οποίο κατασκευάστηκε σε δύσβατο φυσικό περιβάλλον με ιδιαίτερα ορεινό ανάγλυφο, παρουσιάζει αρκετές τεχνικές καινοτομίες και περιλαμβάνει 8 χλμ. οδοποιίας στην οροσειρά της Ροδόπης (σε υψόμετρο 1.050 μέτρων), 3 σήραγγες, 8 γέφυρες, πολλά μικρά τεχνικά έργα και 26 ορύγματα. Μάλιστα, για τις ανάγκες κατασκευής του έγιναν ανοιχτές εκσκαφές που ξεπέρασαν σε όγκο τα 1,3 εκατ. κυβικά μέτρα, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 1.000 τόνοι εκρηκτικών, εγκαταστάθηκαν 70 χλμ. αγκύρια αντιστήριξης πρανών κ.α.

anastasios-araniths-genikos-diey8ynths-omiloy-aktor.jpg

Με αφορμή την παράδοση του έργου, ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου AKTOR, κ. Αναστάσιος Αρανίτης δήλωσε: «Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για τη Θράκη και την περιφερειακή ανάπτυξη. Παραδίδουμε στο Ελληνικό Κράτος ένα σύγχρονο δρόμο, που κατασκευάστηκε υπό αντίξοες γεωολογικές συνθήκες από τους ανθρώπους του Ομίλου AKTOR και θα προσφέρει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής νέες προοπτικές ανάπτυξης. Και είμαστε διπλά υπερήφανοι που συμβάλουμε στη δημιουργία του Κάθετου Άξονα 70, καθώς ο Όμιλος AKTOR έχει ταυτίσει την πορεία του με τα μεγάλα έργα της Εγνατίας Οδού».

Ο Κάθετος Άξονας 70 θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, καθώς συνδέει πλέον την Ξάνθη με τη Βουλγαρική ενδοχώρα, σε συνέχεια του Πρωτοκόλλου Διμερούς Συμφωνίας Ελλάδας και Βουλγαρίας που υπεγράφη το 1998.

