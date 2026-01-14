Βραζιλία: Δίνουν παγωτά και γρανίτες σε ζώα ζωολογικού κήπου λόγω καύσωνα

Αντιμέτωπη με συνθήκες ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Βραζιλία και οι άνθρωποι που εργάζονται στον ζωολογικό κήπο BioParque του Ρίο ντε Τζανέιρο, φαίνεται πως βρήκαν τον τρόπο να ανακουφίσουν, έστω και για λίγο, τα ζώα που φιλοξενούνται εκεί, από την ανυπόφορη ζέστη.

Έτσι, τους έδωσαν παγωτά και γρανίτες, τα οποία ήταν παρασκευασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε είδους, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου. Σε ορισμένα ζώα δόθηκαν κατεψυγμένα φρούτα, ενώ σε άλλα προσφέρθηκαν μείγματα που περιείχαν κατεψυγμένο αίμα.

Σε μια ομάδα πιθήκων δόθηκαν παγωτά καρπουζιού, ενώ ένας ιαγουάρος προσπάθησε να ψαρέψει παγωτά κοτόπουλου από έναν δίσκο που επέπλεε στη δεξαμενή νερού του. «Όταν προσπαθεί να ψαρέψει την κατεψυγμένη τροφή, καταλήγει να καταπίνει και νερό», δήλωσε η Λετίσια Φεϊτόζα, βιολόγος στον ζωολογικό κήπο. «Αυτό είναι σημαντικό για την ενυδάτωσή του».

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου δήλωσαν ότι οι κατεψυγμένες τροφές αποτελούν μέρος της συνήθους φροντίδας των ζώων και βοηθούν στην παροχή θερμικής άνεσης σε περιόδους ακραίας ζέστης.

Οι θερμοκρασίες στο Ρίο ντε Τζανέιρο ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή και τη Δευτέρα, ωθώντας τις αρχές της πόλης να εκδώσουν συναγερμό για καύσωνα Επιπέδου 3 και να προειδοποιήσουν για κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την παρατεταμένη έκθεση.

