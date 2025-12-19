Δύο νεαρές αρκούδες κάνουν...τραμπάλα σε ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης

Ένα σύντομο και ιδιαίτερα τρυφερό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα ο ζωολογικός κήπος Queens Zoo, με πρωταγωνίστριες δύο νεαρές αρκούδες των Άνδεων που ανακάλυψαν έναν απρόσμενο τρόπο παιχνιδιού.

Το βίντεο που κατέγραψε επισκέπτης του ζωολογικού κήπου, δείχνει τις αρκούδες να βρίσκουν ένα μεγάλο κλαδί και να το μετατρέπουν σε… αυτοσχέδια τραμπάλα, παίζοντας και ισορροπώντας με παιδική περιέργεια.

Οι δύο αρκούδες είναι η Coya, ένα θηλυκό σχεδόν δύο ετών, και ο Ransisku, ένα αρσενικό περίπου τεσσάρων ετών.

Εξερευνούν τα πάντα γύρω τους

«Ως νεαρές αρκούδες, η Coya και ο Ransisku είναι περίεργες για καθετί στο περιβάλλον τους», δήλωσε ο Μάικ Άλεν, διευθυντής του Queens Zoo.

«Αν και αυτό το παιχνίδι με το κλαδί είναι μοναδικό και διασκεδαστικό να το παρακολουθεί κανείς, ταιριάζει απόλυτα με το φυσικό τους ένστικτο να εξερευνούν, να σκαρφαλώνουν και να δοκιμάζουν τον χώρο τους. Μαθαίνουν για το περιβάλλον τους – και η μία για την άλλη – κάθε μέρα».

Οι αρκούδες των Άνδεων

Γνωστές και ως αρκούδες με γυαλιά, λόγω των λευκών ή ανοιχτόχρωμων σημαδιών γύρω από τα μάτια τους, οι αρκούδες των Άνδεων είναι το μοναδικό είδος αρκούδας που ζει στη Νότια Αμερική.

Στη φύση συναντώνται στις ορεινές περιοχές των τροπικών Άνδεων, σε χώρες όπως η Βολιβία, η Κολομβία, ο Ισημερινός, το Περού και η Βενεζουέλα. Είναι ιδιαίτερα δενδρόβιες, βασίζονται στα δέντρα για ξεκούραση, τροφή, φωλιές και όπως αποδείχθηκε και για παιχνίδι!

