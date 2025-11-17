Ιαπωνία: Νεκρή γυναίκα σε ορυζώνα - Δαγκωματιές και ίχνη επίθεσης από αρκούδα

Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε έναν ορυζώνα στη βόρεια Ιαπωνία την Κυριακή, με την αστυνομία να υποπτεύεται νέα επίθεση αρκούδας. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί τότε θα πρόκειται για το 14 θύμα αρκούδας στην περιοχή τον τελευταίο χρόνο, σε ένα απίστευτο ξέσπασμα επιθέσεων των θηρίων εναντίον ανθρώπων.

Η αστυνομία στην πόλη Καζούνο, στην επαρχία Ακίτα, έλαβε κλήση έκτακτης ανάγκης ότι ένα άτομο ήταν ξαπλωμένο μπρούμυτα σε έναν ορυζώνα στην περιοχή Hanawa της πόλης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν μια ηλικιωμένη γυναίκα να έχει καταρρεύσει και επιβεβαίωσαν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα είχε τραύματα στο κεφάλι και το δεξί της χέρι, καθώς και τραύματα από δάγκωμα και στα δύο πόδια. Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τη νεκρή και η επίθεση αρκούδας «δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Παράλληλα σε άλλο περιστατικό την ίδια ημέρα, μία αρκούδα μπήκε σε ένα εμπορικό κέντρο και έκοβε βόλτες για περισσότερες από δύο ώρες.

Οι αυξανόμενες φονικές επιθέσεις αρκούδων έχουν θορυβήσει ενώ η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο που εξέδωσε προειδοποίηση για αυξημένη θέαση αρκούδων και επιθέσεων, καλώντας τους Αμερικανούς να αποφύγουν τις περιοχές όπου έχουν εκδηλωθεί επιθέσεις και να αναφέρουν τυχόν θεάσεις στις αρχές.