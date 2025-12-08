Κίνα: Τρόμος 46 δευτερολέπτων - Μαύρη αρκούδα επιτέθηκε σε εργαζόμενο ζωολογικού πάρκου

Σε τραγωδία παραλίγο να καταλήξει μία παράσταση σε ένα ζωολογικό πάρκο, όταν λίγο πριν την εμφάνισή της μία μαύρη αρκούδα επιτέθηκε σε έναν από τους φροντιστές της.

Η αρκούδα που εκτελεί ακροβατικά στο Hangzhou Safari Park στην ανατολική κινεζική επαρχία Zhejiang, εξαπέλυσε την επίθεσή της το περασμένο το Σάββατο, καθώς την οδηγούσαν στη σκηνή.

Στα πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, το πεινασμένο ζώο ορμάει στον υπάλληλο του ζωολογικού κήπου, ακινητοποιώντας τον στο έδαφος, ενώ αυτός προσπαθεί μάταια να σηκωθεί. Το πλήθος, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά παρακολουθεί με τρόμο, υπό τους ήχους δυνατής μουσικής.

Άμεσα συνάδερφοί του σπεύδουν να βοηθήσουν χρησιμοποιώντας ένα καλάθι μπάσκετ, μια καρέκλα και ένα μπαμπού για να απωθήσουν το ζώο, το οποίο είχε εξιτάρει μια μεγάλη τσάντα με καρότα και μήλα που κουβαλούσε ο εκπαιδευτής του.

Ένας εργαζόμενος, κρατώντας έναν παπαγάλο στο χέρι του, συμμετέχει στην προσπάθεια διάσωσης, πριν η αρκούδα τελικά απομακρυνθεί μετά από 40 δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, το θύμα, που στη συνέχεια τεντώνει το χέρι του για να την πιάσει από το λαιμό, σχεδόν πέφτει ξανά στο έδαφος, καθώς η αρκούδα αρπάζει τα πόδια του.

Μια άλλη μαύρη αρκούδα που κρατιόταν με λουρί φαίνεται να σύρεται μακριά από τους εργαζόμενους του ζωολογικού κήπου κατά τη διάρκεια της φασαρίας.

Ο χειριστής και η αρκούδα γλίτωσαν χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του πάρκου, το οποίο ακυρώνει τις συγκεκριμένες παραστάσεις.

Το πάρκο δήλωσε ότι θα παρακολουθεί το ζώο που εμπλέκεται για να διασφαλίσει τη σωματική και ψυχική του ευημερία και θα πραγματοποιήσει μια αναθεώρηση για να βελτιώσει τις δυνατότητες ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.